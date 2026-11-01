Clubes Retiro 23 y Quisqueya triunfan en el TBS de SPM

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SAN PEDRO DE MACORÍS.- Los clubes Retiro 23 y Correcaminos de Quisqueya triunfaron en la segunda fecha de la serie regular del 44 Torneo Superior (TBS de SPM 2026), en el que se disputa la Copa BanReservas.

Starling González encestó 33 puntos, capitán del Retiro 23, y Breilyn 31 tantos y 11 rebotes en el triunfo ante los Warriors de México, 102-96. Ayudó, Darwin Reyes 15 y ocho capturas.

En el revés, el capitán de los Warriors, Yamil Soriano, logró cifras dobles de 23 puntos con 11 rebotes, el refuerzo U22 Deyson García 20 unidades, Darwin Cabrera 15 dígitos y nueve capturas, y Luis Valdez imitó a Soriano al anotar 10 tantos más 17 pelotas atrapadas.

Gabriel Berroa guía a Quisqueya

Los Correcaminos de Quisqueya doblegaron el miércoles 104-87 al club Centro, con 30 puntos y 10 rebotes de Gabriel Berroa y 24 encestes y nueve capturas de Jhosep Guerrero.

Además, contribuyeron al triunfo de Quisqueya el veterano jugador petromacorisano Giancarlo Acosta con un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes, y Llani Will aportó 10.

Por los vencidos, Camry Reyes tuvo 26 puntos y 10 rebotes, al igual que, el U22 Príncipe Escalante, quien ligó 17 anotaciones y 11 atrapadas, y Cristian Lora 15 tantos y 11 rebotes.

El campeonato es organizado por la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), que preside Fausto Paulino, y Carlos Dijol, de tesorero, y se juega en su sede oficial el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE), está a la cabeza del Comité Organizador, y Radhamés Acosta, dirige la dirección técnica.

La justa está dedicada a Calazan Omar Cepeda Polanco, primer el presidente de Abasapema.

Los equipos participantes son club Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México, Retiro 23, los Correcaminos de Quisqueya y los actuales campeones el Todos Estrellas de Consuelo.

Los patrocinadores son BanReservas, Consorcio CAEI, Ministerio de Deportes, UCE, Dirección de Aduanas (DGA), Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alcaldía SPM, senadora Aracelis Villanueva, Gobernadora Yovanny Baltazar, y aval de la Fedombal.

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