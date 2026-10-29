Club Miramar vence Consuelo en TBS de San Pedro de Macorís

Cepeda Polanco fue reconocido por la directiva de Abasapema que encabeza Fausto Paulino, Carlos Dijol, Rosa Celestino, Joel Rivera y Matías Sosa.

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SAN PEDRO DE MACORÍS.- El club los Titanes de Miramar venció al combinado Todos Estrellas de Consuelo, 99-96, en la jornada inaugural del 44 Torneo Superior (TBS de SPM 2026), en el que se disputa la Copa BanReservas.

El refuerzo higüeyano Luis Peña comandó la ofensiva de los Titanes (1-0) con 42 puntos y 12 rebotes, Edison Montilla 22 más 10 atrapadas, y Cristopher Maldonado 12 y 16 capturas.

Por el Todos Estrellas (0-1), Daylin Thomas anotó 32 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, Wilber Rivera 16 dígitos y 13 atrapadas, Cristopher Santos 17 y Erick Paulino 11.

El campeonato es organizado por la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), que preside Fausto Paulino, y Carlos Dijol, de tesorero, que se juega en su sede oficial el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

José Altagracia Hazim Torres, rector de la Universidad Central del Este (UCE), está a la cabeza del Comité Organizador, y Radhamés Acosta, dirige la dirección técnica.

La justa está dedicada a Calazan Omar Cepeda Polanco, primer el presidente de Abasapema.

Acto de inauguración

Previo al partido, Cepeda Polanco fue reconocido por la directiva de Abasapema que encabeza Fausto Paulino, Carlos Dijol, Rosa Celestino, Joel Rivera y Matías Sosa.

La senadora Aracelis Villanueva; la gobernadora Yovanny Baltazar; Raymundo Gantier, presidente de Unión Deportiva; el alcalde de Consuelo, Juan Padilla; Miguel Jiménez, director de Deportes; y Aneudy Rivera, gerente de los Indios de SFM en la Súper Liga LNB.

Los equipos participantes son club Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México, Retiro 23, los Correcaminos de Quisqueya y los actuales campeones el Todos Estrellas de Consuelo.

Los patrocinadores son BanReservas, Consorcio CAEI, Ministerio de Deportes, UCE, Dirección de Aduanas (DGA), Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alcaldía SPM, senadora Aracelis Villanueva, Gobernadora Yovanny Baltazar, y aval de la Fedombal.

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