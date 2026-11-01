Club Juan Carlos Ramos gana torneo baloncesto de Abasado

SANTO DOMINGO.- El club Juan Carlos venció al Progreso Juvenil, 69-67, para conquistar el título de campeón del Torneo de Baloncesto Masculino U21 de la Provincia Santo Domingo, dedicado a Luis Cruz Jiminián y en disputa de la Copa Abelardo Rutinel.

Ronald Mejía fue el mejor anotador del club Juan Carlos Ramos (conocido como “Los Monos”), de Villa Duarte, en el Municipio Santo Domingo Este, quien anotó 18 puntos y repartió seis asistencias, escoltado por Clevenson Jean con un doble-doble de 16 tantos y 10 rebotes, Darlin Vicioso 13 unidades y Yodalin Guzmán aportó seis y capturó 12 balones.

El joven armador villaduartiano de 16 años, Ronald Mejía, por su brillante actuación en el choque por el título fue escogido el Jugador Más Valioso de la serie final, al concluir el partido disputado en el polideportivo del club Deportivo Ozama, del Ensanche Ozama.

Por la escuadra del Progreso Juvenil, del sector de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, sus principales anotadores fueron José Pérez con 21 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, Ángel De la Cruz tuvo 14 dígitos, seis capturas y seis asistencias, y Starling Aybar nueve.

En el campeonato U21 compitieron 14 clubes y fue organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado), que preside el dirigente deportivo William Cabral Lugo (Nemeneme), y la dirección técnica a cargo de Maikel Rodríguez.

Cabral Lugo informó que los 14 equipos fueron divididos en tres grupos, dos de cinco y uno de cuatro. En el 1 estuvieron los clubes Raúl Castro, Balata, Framboyán, Víctor Burgos y Los Frailes; en el grupo 2, Francia Nueva, Italia, Progreso, Olimpo y Maranatha; y en el grupo 3 fueron ubicados María del Mar, Cancino, 29 de Junio y el club Juan Carlos Ramos.

Cabral Lugo indicó que los 14 clubes que vieron acción en este certamen masculino U21 lograron su plaza por clasificarse en el campeonato juvenil U19 de Abasado, en el 2026.