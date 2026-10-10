Cleveland empata serie de GL con jonrón de José Ramírez

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CHICAGO.– El dominicano José Ramírez volvió a responder en el momento decisivo al conectar un cuadrangular de dos carreras que impulsó a los Guardianes de Cleveland a vencer 9-5 a los Medias Blancas de Chicago, resultado que igualó 2-2 la Serie Divisional de la Liga Americana y forzó un quinto y decisivo partido.

Ramírez disparó su jonrón en la quinta entrada frente al relevista Jordan Hicks, con un corredor en circulación, para colocar a Cleveland delante 3-2. El batazo salió hacia el jardín derecho-central y llegó al bullpen de los Guardianes, luego de conectar una recta de 99.9 millas por hora. <Cite refs={[«turn138941search1″,»turn138941search2»]}/>

El antesalista dominicano terminó el encuentro de 5-2, con un cuadrangular, un sencillo y tres carreras impulsadas, convirtiéndose nuevamente en una de las figuras principales de la ofensiva de Cleveland en un partido en el que el equipo necesitaba ganar para seguir con vida en la postemporada. <Cite refs={[«turn138941search1″,»turn138941news12»]}/>

CLEVELAND REACCIONA CON UN RACIMO DE SEIS CARRERAS

Después de que Chicago recuperara momentáneamente la ventaja, los Guardianes protagonizaron una explosiva sexta entrada en la que anotaron seis carreras para tomar el control del encuentro y asegurar la victoria por 9-5.

El triunfo permitió a Cleveland recuperarse de una desventaja de 0-2 en la serie y trasladar la definición a su estadio, donde ambos equipos disputarán el quinto partido este sábado. El ganador avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentarse a los Rays de Tampa Bay. <Cite refs={[«turn138941news12″,»turn138941search1»]}/>

La actuación de Ramírez cobra especial relevancia después de una temporada afectada por una lesión en la mano izquierda que requirió cirugía en junio. El dominicano ha elevado su producción en los últimos partidos de la serie, aportando batazos oportunos y contribuyendo a mantener las aspiraciones de Cleveland en los playoffs. <Cite refs={[«turn138941search1″,»turn138941search5»]}/>

Con la serie igualada, los Guardianes tendrán ahora la oportunidad de completar la remontada ante su público, mientras Ramírez vuelve a asumir un papel protagónico en la lucha por avanzar a la siguiente ronda de las Grandes Ligas.

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