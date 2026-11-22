La premiación a los ganadores de los juegos

SANTO DOMINGO.- Con la participación de 504 atletas con discapacidad y competencias en diez disciplinas deportivas, concluyeron los Primeros Juegos Inclusivos República Dominicana 2026, celebrados del 16 al 19 de noviembre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La ceremonia de clausura tuvo lugar este jueves en Sebelén Bowling & Entertainment, en Plaza Bolera, donde se reconoció el esfuerzo, el talento y la dedicación de los participantes durante cuatro jornadas de competencias.

DIEZ DISCIPLINAS DEPORTIVAS

El evento incluyó competencias de atletismo, baloncesto 3×3, bádminton, boliche, béisbol5, gimnasia rítmica, fútbol, tenis de campo, natación y voleibol. Antes del acto de cierre se disputaron las últimas pruebas de boliche y se premiaron los atletas más destacados de esa disciplina.

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, destacó la importancia de esta primera edición y reafirmó el compromiso de continuar impulsando iniciativas que garanticen la participación de las personas con discapacidad en el deporte.

“Cuando generamos oportunidades y eliminamos barreras, nuestros jóvenes pueden desarrollar todo su potencial”, expresó Metz, quien aseguró que la institución seguirá trabajando para ampliar los espacios de inclusión deportiva.

De su lado, Guillermo Álvarez resaltó el entusiasmo y la entrega de los atletas, al considerar que cada competencia y cada logro representan un avance hacia una sociedad en la que el deporte esté abierto a todos.

Asimismo, el viceministro administrativo de Deportes, Franklin de la Mota, valoró la realización de los juegos como un paso significativo para fortalecer el deporte inclusivo en el país.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La primera edición reunió a estudiantes y jóvenes atletas de distintas localidades, bajo principios de equidad, respeto y compañerismo. Además de promover la inclusión social, la iniciativa contribuye a la preparación de deportistas con miras a futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago de Chile 2027.

Los juegos fueron organizados por el CONADIS, Olimpiadas Especiales República Dominicana, el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

La clausura contó con representantes del sector deportivo, educativo y empresarial, quienes respaldaron el fortalecimiento de las oportunidades para las personas con discapacidad.

Con esta primera edición, las instituciones organizadoras ratificaron su compromiso de promover el deporte como un derecho y una herramienta para la inclusión y el desarrollo integral.

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