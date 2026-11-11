Claro ocupa tercer lugar entre empresas mejor reputación

Rosaily Rodríguez, directora de Merco República Dominicana, Mabelle Felix, gerente de Comunicación Externa de Claro Dominicana; Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana; Licelott Brea, gerente de Publicidad de Claro Dominicana; y Luis Álvarez Soto, director regional de Merco Centroamérica y República Dominicana.

SANTO DOMINGO.– Claro Dominicana alcanzó el tercer lugar entre las empresas con mejor reputación corporativa de República Dominicana en 2026, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), consolidándose por cuarto año consecutivo entre las cinco organizaciones mejor valoradas del país.

El reconocimiento refleja la evolución de la compañía en el ranking, en el que ocupó el quinto lugar en 2023 y 2024, ascendió al tercero en 2025 y mantuvo esa posición en la evaluación correspondiente a 2026.

Asimismo, Claro se posiciona como la única empresa del sector de las telecomunicaciones entre las diez organizaciones con mejor reputación corporativa de República Dominicana.

DESTACAN INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

La empresa también se mantiene entre las cinco compañías más responsables del país en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), reconocimiento que destaca su gestión, innovación, calidad del servicio y contribución al desarrollo económico y social.

Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana, manifestó que este resultado representa un motivo de orgullo y reafirma el compromiso de toda la organización con la excelencia, la confianza y la innovación.

El ejecutivo señaló que la posición alcanzada responde a una visión compartida que integra a sus colaboradores y a toda la cadena de valor, con el propósito de ofrecer mejores experiencias a los clientes y contribuir al desarrollo nacional.

Cueto sostuvo que la reputación corporativa se construye diariamente mediante la coherencia entre los valores de una organización, sus acciones y los aportes que realiza a la sociedad.

MERCADEO Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Por su parte, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, atribuyó el reconocimiento al desarrollo de una estrategia integral orientada a fortalecer el posicionamiento de la marca y establecer conexiones con los diferentes sectores de la sociedad.

Acosta destacó que la confianza de los consumidores y las relaciones con los grupos de interés constituyen elementos fundamentales para construir una marca sólida y generar valor social.

También expresó que el resultado reconoce el compromiso y la dedicación de los colaboradores de la empresa.

EVALUACIÓN INTERNACIONAL

MERCO es un monitor de reputación corporativa con presencia en más de 20 países, cuya metodología incluye la evaluación de distintos grupos de interés, entre ellos empresarios, analistas financieros, periodistas especializados, académicos, organizaciones sociales, asociaciones de consumidores y representantes gubernamentales.

Los resultados de sus evaluaciones son auditados por la firma internacional KPMG.

Con 96 años de trayectoria, Claro Dominicana reafirma su compromiso de continuar impulsando la conectividad, la transformación digital y la innovación tecnológica, como parte de sus aportes al desarrollo sostenible de República Dominicana.

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