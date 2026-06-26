Cipriano Reyes proclamó que inventó a Perón

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Inicialmente pensé usar la metodología de «Vidas Paralelas» de Plutarco, pero abandoné ese enfoque porque los personajes de este último no fueron coetáneos. Consecuentemente, no teniendo coincidencias en el tiempo, no tuvieron vínculos armoniosos ni conflictivos.

Es cierto que para conocer la Argentina hay que conocer a Perón, y para conocer a Perón completamente se debe conocer su interacción con Cipriano Reyes, quien fue su contemporáneo. Existió entre ellos diversas interrelaciones, algunas veces armónicas, y muchas otras confrontaciones insuperables. Ambos nacieron en alejados poblados mudándose prontamente a zonas urbanas. Mientras la madre de Perón esperaba que fuera militar, la de Cipriano anhelaba que fuera culto, alfabetizándolo tempranamente, y enseñándole apreciar el valor de la historia y la poesía. Teniendo14 años se mudaron a Zárate y trabajó en frigoríficos donde en 1943, participó en la fundación del primer sindicato cárnico argentino, afiliándolo a la corriente revolucionaria.

Cuando Cipriano comenzaba a laborar en frigoríficos Perón inició sus estudios en la Academia Militar, siendo profesor, logró habilidades para hablar en público, que le servirían de fundamento para su posterior liderazgo político. Terminados sus estudios Perón fue nombrado Agregado Militar en Italia, impresionándose profundamente tanto con la doctrina política y económica, como también con la cautivadora retórica gestual del dirigente fascista Benito Mussolini.

Regresado a Argentina, Perón se integró al Grupo de Oficiales Unidos, GOU, que derrocó al presidente Ramón Castillo. Cipriano fue de los sindicalistas que integraron la alianza de un sector del movimiento obrero que se vinculó al GOU del que formaban parte Perón y Mercante, que se fortaleció en la Secretaría del Trabajo cuando el gobierno Militar nombró a Perón jefe de la Dirección del Trabajo, luego convertido en Secretario de Estado del Trabajo. En esa función Perón forjó fuertes y armoniosos lazos con sindicatos; negoció acuerdos de trabajo estableciendo aumentos de sueldos y otras condiciones atractivas para los trabajadores.

Perón incrementó su fortaleza política porque, en adición a su puesto como Secretario del Trabajo, fue Vicepresidente del Gobierno, causando envidia ante sus compañeros militares Gobernantes , quienes conspiraron contra él, apresándolo y aislándolo en la isla Martín García.

Con Perón humillado, apresado, aislado y anulado políticamente, Cipriano organizó la más importante movilización sindical y ciudadana en toda la historia del país el 17 de octubre del 1945 obteniendo su inmediata liberación. Entonces, pronunció un discurso desde la Casa Rosada ante los cientos de miles reunidos. Además, el gobierno abrió la posibilidad de que Perón alcanzara el poder comprometiéndose a realizar elecciones presidenciales el 24 de febrero de 1946.

Cipriano y otros dirigentes sindicales fundaron el Partido Laborista Argentino para apoyar a Perón en las elecciones de 1946, siendo éste decisivo para este último triunfar.

Luego del triunfo y 10 días antes de asumir la presidencia argentina sorprendentemente Perón transmitió un mensaje por todas las cadenas radiales argentinas en mayo 23, 1946, solicitando públicamente que se disolviera el Partido Laborista. Consecuentemente la Junta Renovadora Militar que derrocó al anterior gobierno, más obreros cívicos independientes serían sustituidos por un partido, llamado peronista, cuya titularidad Perón asumiría días después.

Los miembros de la Junta Renovadora Militar aceptaron, Cipriano se opuso expresando algo dicho anteriormente: Perón quiere que todos los gremios dependan de su Central General de Trabajadores, CGT y nosotros no aceptamos eso.

El 4 de julio de 1947 Cipriano sufrió un atentado saliendo de su casa. Ametrallaron el taxi en que viajaba, el chofer resultó malherido. El 24 y 25 de septiembre de 1948, el gobierno acusó a Cipriano de conspirar para asesinar a Perón y su esposa. Fue apresado. Luego de ser derrocado Perón, fue liberado en septiembre de 1955, por militares que lo trataron mejor que el propio Perón, a quien liberó y ayudó a llegar al poder, colaborando significativamente, con su Partido Laborista, a ganar su primera elección, en 1946. Por eso proclamó: “inventé el peronismo“.

Cipriano falleció en 2001, de 96 años, mártir de una causa triunfante que ha dominado la política argentina 80 años consecutivos, hasta hoy.

Cipriano se caracterizó defendiendo, acérrimamente, la autonomía del movimiento obrero en disputas internas peronistas derivando, finalmente, en profundo enfrentamiento con el gobierno y ruptura con el peronismo. Como paradoja histórica, estuvo humillantemente apresado gran parte del primer período gubernamental de Perón.

Ratifico: Conociendo la interrelación de Perón con Cipriano Reyes conoces completamente a Perón; conociendo a Perón conoces a la Argentina.