Cientos acuden a bancarización del Banco de Reservas en SFM

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Cientos de ciudadanos asistieron a la jornada «Bancarizar es Patria», organizada por el Banco de Reservas en este municipio de la provincia Duarte, con el objetivo de integrarlos al sistema financiero nacional de forma fácil, ágil y segura.

«Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión financiera de la ciudadanía, mediante acciones que promueven la democratización del acceso a los servicios bancarios», indica una nota remitida a ALMOMENTO.NET.

MAS DE UN MILLON SE INTEGRARON AL SISTEMA

Señala que gracias a este programa, más de un millón de dominicanos se han integrado al sistema financiero nacional.

En esta duodécima jornada masiva, Banreservas impartió charlas para niños y adultos sobre el cuidado del medioambiente y el reciclaje, además de talleres del programa de educación financiera Preserva.

Asimismo, habilitó un espacio interactivo para los más pequeños, quienes disfrutaron del personaje Jenny la Ballenita y de juegos virtuales educativos.

DIVERAS CUENTAS FUERON APERTURADAS

Durante la actividad fueron abiertas cuentas de ahorro Digital Banreservas, MIO Banreservas e infantiles. Además, un amplio equipo de Negocios brindó orientación y asistencia a los asistentes para familiarizarlos con los distintos productos y aplicaciones bancarias de la entidad.

Hasta la fecha, más de un millón de dominicanos han accedido al sistema financiero nacional mediante esta iniciativa. De ese total, cerca del 60 % corresponde a mujeres de entre 19 y 35 años de edad, una realidad que contribuye a la equidad y al desarrollo social del país.

an/am