Cibao FC se impone al Atlético Vega Real en temporada de LDF

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Cibao FC se impuso 2-1 al Atlético Vega Real este sábado, en partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El conjunto naranja consiguió tres puntos importantes como local y continúa en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Cibao FC llegaba al compromiso con seis puntos, luego de conseguir victorias ante Jarabacoa FC y Atlántico FC, además de sufrir una derrota frente a Delfines del Este. Por su parte, Atlético Vega Real tenía cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y una derrota.

El triunfo permitió al equipo santiaguero fortalecer su posición en la parte alta de la tabla y mantener su buen rendimiento ofensivo, después de golear 4-1 a Atlántico FC en la jornada anterior.

Para Cibao FC, la victoria también prolonga su dominio reciente frente al conjunto vegano. Antes de este encuentro, los naranjas habían ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos clubes, según los registros disponibles.

Con este resultado, Cibao FC continúa su camino en el torneo Apertura, mientras que Atlético Vega Real buscará recuperarse en su próximo compromiso.

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