Cibao FC remonta en descuento y Salcedo vence a Moca en LDF

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cibao FC protagonizó una remontada agónica al derrotar 2-1 a Delfines del Este con un gol en el tiempo agregado, mientras que Salcedo FC superó 1-0 al Moca FC, en partidos correspondientes a la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

CIBAO FC SE IMPONE EN EL TIEMPO AGREGADO

Cibao FC parecía encaminado a perder ante Delfines del Este, pero reaccionó en los minutos finales y terminó llevándose los tres puntos del Parque del Este.

Edwarlyn Reyes igualó el marcador en el minuto 86 y Darwin Palomeque completó la remontada en el 90+5 para darle el triunfo 2-1 al conjunto naranja.

El resultado permitió a Cibao FC alcanzar 17 puntos y despegarse de Delfines, que llegó al encuentro con 14 unidades, igualado con el equipo cibaeño en la segunda posición.

Delfines tomó ventaja en la primera mitad con un cabezazo de Emmanuel Gómez, quien marcó el 1-0 y llegó a cuatro goles en el campeonato.

Cibao afrontó el compromiso sin tres jugadores convocados a la selección nacional: el capitán Jean Carlos López, Javier Roces y el guardameta Edwin “Gato” Frías.

Para la segunda mitad, el conjunto naranja introdujo a Yunior Peralta, Cesarín Ortiz y Víctor Minotta, en sustitución de Mariano Nichele, Anthony Sosa y Diego Ledesma.

Al minuto 70 ingresaron Nicolás Cruz y Juan Ángeles por Miguel “Nano” Muñoz y Wilman Modesta.

La reacción cibaeña se concretó al 86, cuando Ernesto “Che” Trinidad filtró un balón para Edwarlyn Reyes, quien apareció dentro del área y definió con el pecho para establecer el 1-1.

Cuando el empate parecía definitivo, Darwin Palomeque apareció en el minuto 90+5 para marcar el 2-1 y completar una remontada que le permitió al Cibao sumar tres puntos de gran importancia en la lucha por los primeros puestos.

El técnico cibaeño inició con Miguel “Pichi” Lloyd en la portería, acompañado por Ernesto “Che” Trinidad, Darwin Palomeque, Julio César Murillo, Edwarlyn Reyes, Wilman Modesta, Omar de la Cruz, Mariano Nichele, Miguel “Nano” Muñoz, Anthony Sosa y Diego “Pepe” Ledesma.

SALCEDO FC DERROTA A MOCA CON GOLAZO DE JIMÉNEZ

En otro encuentro de la jornada, Salcedo FC venció 1-0 al Moca FC gracias a un espectacular disparo de larga distancia de Alexander Jiménez.

El partido, celebrado en el estadio Domingo Polonia, correspondió al Torneo Apertura 2026 de la LDF, dedicado al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

Ambos equipos generaron oportunidades desde los primeros minutos. Por Moca, Cristian Cangá y Gastón Comas llevaron peligro sobre la portería local.

La ocasión más clara de los aurinegros en la primera mitad llegó al minuto 30, cuando Alexander Rondón recibió dentro del área y su remate pasó cerca del primer palo.

Salcedo respondió al minuto 39 con un disparo rasante de Daniel Jasmiley, que pasó muy cerca del segundo poste.

El gol llegó al minuto 42. Alexander Jiménez recibió y sacó un potente disparo desde larga distancia que superó al guardameta Pascual Ramírez para colocar el 1-0.

Antes del descanso, Ramírez evitó el segundo tanto al detener, en el 45+3, un remate de Carlos Rossell.

MOCA PRESIONÓ HASTA EL FINAL

Moca FC salió en el segundo tiempo decidido a buscar el empate y tuvo varias oportunidades.

Al minuto 75, Cristian Cangá ganó un balón por arriba dentro del área y la pelota quedó a disposición de Alexander Rondón, quien no pudo definir frente al arco.

En el 80, José Alcene intentó sorprender con un disparo desde larga distancia, pero el portero Favio Marte controló el balón.

La oportunidad más clara del empate llegó en el tiempo añadido. Al minuto 90+3, Gastón Comas remató dentro del área, pero Marte respondió con una gran intervención para preservar el triunfo de Salcedo FC.

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