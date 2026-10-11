Chloe Paredes triunfa en el circuito de moda internacional

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SANTO DOMINGO.- La modelo dominicana Chloe Paredes, de apenas 19 años, continúa consolidando su carrera en las pasarelas internacionales, con participaciones en las prestigiosas semanas de la moda de Nueva York, Milán y París.

Paredes ha desfilado para reconocidas marcas y diseñadores, entre ellos Acne Studios, Anna Sui, Carolina Herrera, Carven, Coach, Dries Van Noten, Jil Sander, Khaite, Marni, Miu Miu, Thom Browne, TWP y Zimmermann.

Sandro Guzmán, de Ossygeno Models Management, agencia madre de la joven modelo, destacó su desempeño y proyección en la industria internacional.

“Chloe llegó para quedarse en esta industria. Está haciendo un trabajo increíble, tiene una gran personalidad y maneja el idioma inglés a la perfección. También habla italiano y ha conquistado mucho en el año que tiene trabajando internacionalmente”, expresó Guzmán.

La joven proviene de una familia que se preocupó por brindarle una sólida formación académica. Durante sus estudios en uno de los colegios privados de Santo Domingo, obtuvo altas calificaciones y llegó a ocupar la presidencia de su promoción.

En conversaciones con su representante, Paredes ha manifestado su deseo de continuar llevando la bandera dominicana a lo más alto de la industria de la moda mundial.

Además de sus participaciones en pasarelas, ha protagonizado campañas internacionales para Jil Sander, JW Anderson y Miu Miu. También ha trabajado para reconocidas casas de moda y marcas como Oscar de la Renta, Alexander McQueen, Dior y Mango.

Su trayectoria ha recibido reconocimiento en República Dominicana. En julio pasado, durante la celebración de los Premios a la Moda Dominicana 2026, fue elegida Modelo Internacional del Año.

Con su participación en importantes escenarios de la moda y sus colaboraciones con marcas de prestigio, Chloe Paredes continúa proyectando el talento dominicano en las principales capitales internacionales de esta industria.

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