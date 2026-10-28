CHILE: Detienen dominicano con más de 51 kilos marihuana

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CHILE.- Carabineros y personal municipal de la comuna de Estación Central detuvieron a un dominicano con 51 kilos y 890 gramos de marihuana.

La droga estaba dosificada y distribuida en paquetes tipo ladrillo.

El extranjero fue identificado con las iniciales M.A.V. y fue detenido en medio de patrullajes preventivos mixtos.

PERITAJE Y EVIDENCIA

Incautada la droga, personal del OS7 de Carabineros realizó los peritajes toxicológicos para corroborar la presencia de la sustancia ilícita.

Además, incautó dos teléfonos celulares que serán puestos como evidencia.

El imputado no mantenía documentación vigente y se encuentra en el país en situación migratoria irregular. Pasará a control de detención y posteriormente será formalizado por infracción a la Ley de Drogas.

jt-am