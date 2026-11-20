SANTO DOMINGO. – La Escuela de Diseño Altos de Chavón lanzará en febrero de 2027 su programa intensivo de Bellas Artes e Ilustración.

Se trata de una propuesta dirigida a formar nuevas generaciones de artistas y a fortalecer el desarrollo de las industrias creativas en República Dominicana.

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA

La formación tendrá una duración de 60 semanas, distribuidas en cuatro módulos progresivos.

Su contenido abarcará dibujo, pintura, escultura, ilustración, grabado, fotografía y expresiones del arte contemporáneo.

La iniciativa está dirigida tanto a personas sin experiencia previa como a quienes cuentan con formación artística y puedan demostrar competencias para ingresar directamente a los módulos III o IV.

BECAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El programa contará con el respaldo del Programa de Becas Bonarelli Schiffino, que otorgará 15 becas a jóvenes talentos.

«Queremos que las nuevas generaciones encuentren en Chavón un lugar para descubrir su talento, desarrollar su mirada y convertir sus ideas en propuestas con significado», expresó Adolfo Lucero, rector de la institución.

Los participantes tendrán oportunidades de continuidad académica internacional mediante el programa 2+2 con Parsons School of Design ( escuela de diseño Parsons), alianza vigente desde 1983.

Asimismo, dispondrán de opciones de posgrado en el Instituto Europeo de Diseño, sujetas a los requisitos de admisión.

Chavón ha formado a profesionales vinculados a las áreas del arte, el diseño y el cine.

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