Cesarín Gerónimo y Ana Leyda Castro, pilares deporte seibano

El senador Juan Roberto Rodríguez Hernández porta el fuego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a su paso por El Seibo.

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EL SEIBO.– Dos de las más grandes figuras deportivas de El Seibo, César «Cesarín» Gerónimo y Ana Leyda Castro, fueron protagonistas del recorrido de la Antorcha de los Valores Wiche García Saleta, que continúa su ruta por todo el país en vísperas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A sus 78 años, Cesarín Gerónimo, ganador de cuatro Guantes de Oro consecutivos en las Grandes Ligas y nueve campeonatos nacionales con los Tigres del Licey, recibió el cariño de su pueblo natal al portar la antorcha durante dos cuadras. El legendario exjardinero de los Rojos de Cincinnati también contempló emocionado la estatua de bronce erigida en su honor en el centro de la ciudad, evocando algunos de los momentos más memorables de su brillante carrera.

Por recomendación médica y debido a las altas temperaturas, Gerónimo tuvo que retirarse antes de concluir la actividad. Sin embargo, su presencia dejó una profunda huella entre los jóvenes y atletas seibanos, quienes recordaron sus hazañas tanto en las Grandes Ligas como en el béisbol dominicano.

Durante el acto protocolar, la llama fue recibida por el senador Juan Roberto Rodríguez Hernández, el alcalde Leo Francis Zorrilla y la gobernadora Magaly Tabar de Goico, quienes agradecieron al Comité Organizador por incluir a El Seibo en la Ruta de los Valores.

Al caer la tarde, la antorcha fue entregada a otra gloria del deporte seibano: Ana Leyda Castro, destacada exatleta de heptatlón que desafió numerosas dificultades para construir una sobresaliente trayectoria deportiva.

Con entusiasmo, Castro invitó a los presentes a correr junto a ella mientras recordaba una carrera que incluye medalla de bronce en Santiago 1986, plata en México 1990 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y un cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983.

También brilló en los Juegos Nacionales de San Pedro de Macorís, donde conquistó siete medallas, incluyendo cuatro de oro en los 100 metros con vallas, salto largo, heptatlón y relevo 4×100 metros, además de dos preseas de plata y una de bronce.

El recorrido de la antorcha también contó con la participación de otras destacadas atletas seibanas, entre ellas Mary Mercedes, doble medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo, y Fanny Chala, medallista de bronce en los 100 metros durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur.

Al concluir la jornada, Obed Fabián, director ejecutivo del Consejo Nacional de Población y Familia, resaltó el poder integrador del deporte.

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