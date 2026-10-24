Cerveceros arrancan con triunfo sobre Rays en la Serie Mundial

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MILWAUKEE.– Los Cerveceros de Milwaukee comenzaron con buen pie la Serie Mundial de las Grandes Ligas al derrotar 3 carreras por 2 a los Rays de Tampa Bay, en el primer partido de la lucha por el título celebrado este viernes en el American Family Field.

El conjunto local aprovechó una ofensiva temprana para tomar el control del encuentro y resistió la reacción de Tampa Bay para quedarse con la victoria y colocar la serie 1-0 a su favor.

MILWAUKEE MARCÓ EN EL PRIMER EPISODIO

Los Cerveceros fabricaron sus dos primeras carreras en la parte baja de la primera entrada. Jackson Chourio inició la ofensiva con un sencillo, Christian Yelich conectó un triple remolcador y William Contreras produjo la segunda vuelta con un imparable.

Los Rays descontaron en el cuarto episodio, cuando Liam Hicks conectó un rodado que permitió anotar a Jonathan Aranda, quien había avanzado hasta la antesala tras un doble de Junior Caminero.

Milwaukee amplió la ventaja en el séptimo capítulo para colocar el marcador 3-1, una carrera que resultó decisiva ante la presión ejercida por el conjunto visitante.

Tampa Bay anotó otra carrera en el noveno episodio, pero no pudo completar la remontada y terminó cayendo por la mínima diferencia.

MISIOROWSKI ENCABEZÓ EL PITCHEO

El abridor Jacob Misiorowski tuvo una actuación importante para Milwaukee al trabajar cinco entradas, permitir una carrera y cuatro imparables, además de ponchar a tres bateadores, según el resumen del encuentro.

William Contreras también contribuyó a la victoria con dos imparables en tres turnos y una carrera impulsada, mientras Yelich aportó el triple que abrió el marcador.

Por Tampa Bay, el abridor Nick Martínez cargó con la derrota.

EL SEGUNDO PARTIDO ESTE SÁBADO

La Serie Mundial continuará este sábado 24 de octubre con el segundo partido en Milwaukee, donde los Cerveceros intentarán ampliar su ventaja antes de que la confrontación se traslade a Tampa Bay.

Ambas franquicias buscan conquistar el primer campeonato de Serie Mundial de su historia, lo que añade un atractivo especial a una final que enfrenta a los campeones de las ligas Nacional y Americana.

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