CEPAL llama a más integración regional por cambios economías

El plan fue presentado este jueves en la reunión de la CEPAL que se desarrolla en Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Republica Dominicana.- Cancilleres y altas autoridades de América Latina y el Caribe presentaron este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que propone fortalecer la integración regional y aprovechar las capacidades y recursos disponibles frente a los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos.

El informe, titulado “Rupturas y oportunidades”, plantea una hoja de ruta sustentada en una mayor cooperación entre los países, el incremento de las inversiones, la industrialización y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

Durante la presentación, la expresidenta de Chile y copresidenta de la comisión, Michelle Bachelet, llamó a reconocer la diversidad de América Latina y el Caribe y a fortalecer el trabajo conjunto para enfrentar los desafíos comunes.

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL CARIBE

Bachelet destacó además los retos particulares que enfrenta el Caribe, entre ellos la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y la necesidad de proteger sus recursos naturales.

La exmandataria chilena consideró que la cooperación regional puede contribuir a convertir esas dificultades en oportunidades de desarrollo sostenible, mediante políticas coordinadas y mayores inversiones.

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, defendió el multilateralismo y sostuvo que los países deben demostrar con resultados concretos el valor de la cooperación regional.

RECURSOS ESTRATÉGICOS

De manera virtual, el copresidente de la comisión, el expresidente colombiano Iván Duque, resaltó el potencial de América Latina y el Caribe en áreas estratégicas como la biodiversidad, los recursos minerales, la energía y la producción de alimentos.

El informe de la CEPAL propone aprovechar estas ventajas mediante inversiones, incorporación de tecnología, procesos de industrialización y una mayor integración comercial y productiva.

La iniciativa busca que la región fortalezca su posición ante las transformaciones globales y avance hacia un modelo de desarrollo basado en la cooperación y el aprovechamiento estratégico de sus recursos.

an/am