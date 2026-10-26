Centro Cultural Rainieri, un gran aporte a la nación

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El pasado viernes estuve presente en el acto de inauguración del Centro Cultural Rainieri en Punta Cana, un extraordinario e importante aporte de esa familia a la identidad y a la cultura de la República Dominicana.

La familia Rainieri ha realizado grandes aportes en el área del turismo a nuestra nación. Don Frank y doña Haydee de Rainieri, fundadores del Grupo Puntacana y visionarios del desarrollo del turismo en el país, con un gran esfuerzo y una entrega sin límites ni descanso, convirtieron a la zona este, y en especial al área de Punta Cana, en un símbolo de desarrollo del turismo a nivel mundial.

En ellos, y en sus tres hijos, Franchesca, Paola y Frank Elías, que ahora están al frente del poderoso Grupo Puntacana, ha habido un criterio de no solo crear empresas turísticas que impulsen el desarrollo económico, sino que han cultivado siempre una sensibilidad social y un deseo de servir al país, a sus gentes y las comunidades. Por esa sensibilidad y ese deseo de servir es que nace el Centro Cultural Rainieri.

En sus palabras en el acto de inauguración, don Frank dijo que el centro surge con el firme propósito de acercar a los dominicanos a su riqueza cultural y permitir que los millones de turistas que visitan Punta Cana cada año descubran mucho más que sus paradisíacas playas. “Es un espacio dedicado a preservar, promover y difundir la historia, las tradiciones y la identidad dominicana”, dijo con profunda emoción y con los ojos nublados de lágrimas y alegría.

La idea estaba en la cabeza de don Frank desde hace unos 30 años, cuando hizo el intento de crear una Casa de la Cultura en Higuey, la cual no pudo concretarse en aquella ocasión. Ese sueño siguió persiguiendo a don Frank, hasta que luego de participar en un actividad de homenaje a Oscar de la Renta en el Centro León De Santiago en el 2017, y asistir al Museo Soumaya, de México, en 2022, decidió hacer realidad la fundación de un centro cultural en Puntacana.

De acuerdo a Don Frank, este centro tiene dos propósitos fundamentales: El primero es mostrarle lo que somos como nación, a los casi seis millones de visitantes que llegan por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y que regresan a sus países muchas veces sin ni siquiera saber que visitaron la República Dominicana. Y el segundo es fortalecer el sentido de pertenencia a los más de 300,000 habitantes que residen actualmente en esa zona, una comunidad que, cuando llegaron los Rainieri a finales de 1969, solo la habitaban 52 familias.

Un elemento que impacta y llama poderamente la atención es el hermoso e imponente edifcio que aloja el Instituto Cultural Rainieri. Doña Haydée, al hablar en el acto de inauguración, dijo que el edificio fue concebido como una obra arquitectónica capaz de convertirse en un referente de Punta Cana y de proyectar una imagen diferente del destino. Su construcción es muy contemporánea, está inspirada en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, y posee un cuerpo superior concebido como un puente entre el pasado y el futuro.

La orientación museográfica del centro busca atraer y ser de goce para todos los asistentes. En su tercer nivel están la Sala de Historia y la Sala de Cotidianidad, junto con espacios dedicados a la provincia La Altagracia y a la evolución de Punta Cana. La Sala de Historia presenta el pasado dominicano mediante objetos patrimoniales y una matriz cronológica, donada por el historiador Frank Moya Pons, que relaciona acontecimientos políticos, económicos, sociales e internacionales. La Sala de Cotidianidad incorpora 60 pantallas interactivas que permiten explorar tradiciones, gastronomía, bailes, deportes y otras expresiones de la vida dominicana. Al visitar el museo, las personas quedarán profundamente impactados y aprenderán muchas cosas de nuestra nación, de forma ágil, atractiva y divertida.

El centro posee un moderno y hermoso auditorio con capacidad para 282 personas, que fue el lugar donde se realizó el acto de inauguración. De igual manera, tiene salones para talleres, dos terrazas para actividades, cafetería con oferta gastronómica dominicana y una tienda de productos elaborados en el país. Un elemento muy importante que se destaca del centro, es que tiene un amplio guardarropa con capacidad para almacenar maletas, pensado especialmente para turistas que deseen aprovechar las horas previas a sus vuelos para conocer el centro.

No hay dudas, el Centro Cultural Rainieri es un gran aporte de esa distinguida familia al presente y al futuro de la nación dominicana. Un espacio que ya es un referente para el turismo cultural y que pemitirá que todos los residentes y visitantes a Punta Cana, puedan descubrir la historia, la cultura, el arte y las tradiciones del pueblo dominicano. Gracias a la Familia Rainieri, por seguir defendiendo y aportando a la identidad nacional.

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