Celebrarán feria en SD con 2,500 vehículos nuevos y usados

SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) celebrará del 19 al 23 de noviembre una autoferia en la Ciudad Ganadera, con una oferta superior a los 2,500 vehículos nuevos y usados y la participación de más de 40 dealers autorizados.

La actividad, que se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario de la entidad, reunirá a distribuidores, entidades financieras y empresas del sector automotriz, con el propósito de ofrecer al público diversas alternativas para la adquisición e intercambio de vehículos.

El presidente del Comité de la Feria, Kelvyn Parra, destacó que el evento contará con atractivas ofertas y facilidades especiales de financiamiento para los compradores.

FINANCIAMIENTO DE HASTA EL 85 %

Parra explicó que durante los cinco días de la feria los visitantes podrán acceder a condiciones de financiamiento respaldadas por Banco Confisa, Banco Caribe y Banco BACC, además de la cobertura de La Monumental de Seguros.

Indicó que estas instituciones ofrecerán tasas competitivas y financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo, así como procesos de evaluación crediticia ágiles y seguros.

«La Autoferia ANADIVE será un festival para toda la familia», expresó Parra, al resaltar la variedad de opciones disponibles para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo o usado.

APUESTA POR EL SECTOR AUTOMOTRIZ

La organización afirmó que esta iniciativa forma parte de sus esfuerzos por fortalecer el sector automotriz dominicano y promover un mercado confiable, transparente y accesible para los consumidores.

Los interesados en conocer las marcas participantes, las ofertas y los requisitos para acceder a los financiamientos pueden consultar la cuenta institucional de Instagram @anadiverd.

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