Celebran encuentro «Hablemos de Autismo Punta Cana 2026»

Parte de los expositores del noveno Encuentro Hablemos de Autismo Punta Cana 2026, organizado por la Fundación Autismo Sin Fronteras, celebrado en Punta Cana.

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PUNTA CANA, República Dominicana.- La salud mental, la atención médica, la educación inclusiva y el apoyo familiar fueron los principales temas del noveno Encuentro Hablemos de Autismo Punta Cana 2026, organizado por la Fundación Autismo Sin Fronteras.

La jornada contó con especialistas de distintas áreas.

El doctor Vicente Santana, médico psiquiatra, explicó que entre los desafíos más frecuentes que enfrentan las personas autistas figuran la ansiedad, que puede estar relacionada con la sobrecarga sensorial, y la depresión, asociada en algunos casos con la exclusión y el agotamiento físico, mental y emocional provocado por largos períodos de enmascaramiento para adaptarse al entorno.

La doctora Idelsa Polanco abordó los hallazgos en pacientes neurodivergentes durante endoscopias y colonoscopias, mientras que la doctora Carolina de la Rosa trató sobre la salud oral en niños neurodivergentes.

La selectividad alimentaria en personas con trastorno del espectro autista (TEA) fue analizada por la doctora Margaret Pineda. Asimismo, la doctora Rosaeva Tavares destacó la importancia de adaptar las actividades deportivas a las necesidades de los niños neurodivergentes.

EDUCACIÓN Y APOYO FAMILIAR

El licenciado Billy Zarzuela expuso sobre la identificación de las altas capacidades intelectuales mediante modelos teóricos y herramientas digitales. Gloria Celeste Linares abordó el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes curriculares individualizados.

Por su parte, la licenciada Elizabeth Herrera trató la conducta, la autorregulación y el manejo de crisis, mientras que Oneida Páez destacó el acompañamiento, la resiliencia y la calidad de vida familiar.

COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN

La doctora Bernarda de la Cruz, fundadora de la entidad junto al doctor Miguel Ángel Jiménez, agradeció a los especialistas, las familias, CONADIS y al Hotel Iberostar Bávaro por su respaldo a la actividad.

“Juntos seguimos derribando barreras, creando oportunidades y transformando vidas”, expresó De la Cruz, al reafirmar el compromiso de la fundación con la sensibilización y la inclusión.

sp-am