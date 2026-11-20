SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado de 2026, con el propósito de aumentar los recursos destinados a los subsidios de los combustibles, al sector eléctrico y a la inversión pública. La iniciativa fue remitida al Senado para su conocimiento y aprobación.

La modificación presupuestaria busca hacer frente al incremento de los gastos generado por la crisis internacional de los precios del petróleo, la energía, los fertilizantes y los alimentos, según explicó la Cámara de Diputados en un comunicado.

INFORME FAVORABLE Y RECHAZO DE PROPUESTA DE LA FP

El proyecto fue estudiado por una Comisión Especial, que presentó al pleno un informe favorable y recomendó su aprobación.

Durante los debates, el bloque de la Fuerza del Pueblo presentó un informe disidente en rechazo a la modificación presupuestaria, pero la propuesta fue desestimada por la mayoría de los diputados presentes.

Con su aprobación en la Cámara Baja, la pieza legislativa pasa ahora al Senado, donde deberá continuar el trámite congresual.

APRUEBAN PROYECTO CONTRA EL TRABAJO FORZOSO

En la misma sesión, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley de prevención y prohibición de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

La iniciativa, que había recibido previamente el respaldo del Senado, establece la prohibición de importar a República Dominicana mercancías, productos y bienes fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

La legislación también contempla mecanismos para prevenir, identificar y verificar estas prácticas, además de establecer las competencias institucionales, obligaciones, procedimientos y medidas administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

Tras recibir la aprobación de ambas cámaras legislativas, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

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