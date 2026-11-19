En la gráfica figuran el comisionado de la CBPC, Dr. Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de ABAM, Ajax Delgado Quintanilla, en presencia de los presidentes de las Ligas Miembro de la CBPC, de la Liga Venezolana de Béisbol y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

CARACAS, Venezuela.– La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) firmaron un acuerdo de cooperación institucional para ampliar las oportunidades de competencia internacional, fortalecer los vínculos entre sus ligas y promover el desarrollo del béisbol profesional en el continente.

El convenio fue suscrito por el comisionado de la CBPC, doctor Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de ABAM, Ajax Delgado Quintanilla, como parte de una iniciativa dirigida a establecer mecanismos de colaboración entre ambas organizaciones.

SUBCAMPEONES PARTICIPARÁN EN LA SERIE DE LAS AMÉRICAS

Uno de los principales puntos del acuerdo establece la participación de los equipos subcampeones de las cuatro ligas miembros de la CBPC en la Serie de las Américas 2027, programada del 9 al 15 de febrero en Venezuela.

La iniciativa permitirá que representantes de República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela tengan una nueva oportunidad de competencia internacional.

Según la distribución de los grupos, Venezuela y Puerto Rico estarán en el Grupo A, junto a Cuba, Curazao y Nicaragua. Mientras, México y República Dominicana integrarán el Grupo B, con Panamá, Argentina y Colombia.

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DEPORTIVA

El entendimiento contempla, además, el reconocimiento institucional de la Serie del Caribe y la Serie de las Américas como competencias internacionales de relevancia, con el compromiso de promover su crecimiento de manera complementaria, respetando la autonomía y la identidad de cada torneo.

Asimismo, las organizaciones coordinarán sus calendarios deportivos, intercambiarán experiencias y buenas prácticas, y evaluarán mecanismos para incorporar nuevos países y ligas a sus respectivas competiciones, conforme a sus reglamentos.

Para garantizar el seguimiento de los compromisos, el convenio dispone la creación de una Mesa de Coordinación Institucional, integrada por representantes de ambas entidades, que tendrá a su cargo evaluar propuestas conjuntas en los ámbitos deportivo, técnico y operativo.

Con esta alianza, la CBPC y ABAM buscan fortalecer la integración del béisbol profesional del continente, ampliar los escenarios de competencia y generar nuevas oportunidades para las ligas, los equipos y los jugadores de las Américas.

of-am