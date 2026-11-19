DOHA, Catar.- República Dominicana fue electa por primera vez como miembro del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el período 2027-2030.

Se trata de un hecho histórico que fortalece la presencia del país caribeño en los espacios internacionales donde se definen las políticas y estrategias que orientan el desarrollo mundial de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) destacó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre la gestión diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y las acciones impulsadas desde el órgano regulador, bajo la presidencia de Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo, para fortalecer el posicionamiento internacional de la República Dominicana como referente en la modernización del sector.

La elección se produjo durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, celebrada en Doha, Catar, y adquiere especial relevancia al coincidir con un siglo de vinculación de la República Dominicana con este organismo especializado de las Naciones Unidas. La candidatura fue el resultado de una campaña diplomática iniciada en 2023, basada en una estrategia sostenida de promoción y gestión de apoyos ante los Estados miembros, coordinada entre el Mirex y el Indotel.

La representación dominicana ante el Consejo será ejercida por el Indotel, en su condición de órgano regulador nacional del sector de telecomunicaciones, con la asistencia del Mirex a través de la Misión Permanente de República Dominicana en Ginebra.

QUÉ ES EL CONSEJO DE LA UIT Y POR QUÉ IMPORTA

El Consejo de la UIT está compuesto por 48 países de los 194 Estados miembros de la organización y es el órgano encargado de supervisar su gestión, orientar sus políticas y estrategias, aprobar su presupuesto y velar por el cumplimiento de sus decisiones. Al formar parte de este consejo, la República Dominicana fortalece su influencia en la agenda mundial de telecomunicaciones y transformación digital.

Esta membresía también potencializa significativamente las oportunidades de cooperación internacional en múltiples áreas como inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, entre otros.

UN PAÍS RECONOCIDO COMO REGULADOR AVANZADO

Este reconocimiento internacional coincide con los avances del país en materia de regulación y desarrollo de las telecomunicaciones. Entre ellos figura la calificación otorgada por la UIT al Indotel como Regulador Avanzado de Quinta Generación (G5 Advanced), distinción que reconoce la evolución del marco regulatorio nacional y el compromiso institucional con una sociedad digital más próspera e inclusiva.

Estos avances responden a una agenda de modernización que incluye la incorporación de redes móviles 5G, lo cual convirtió a la República Dominicana en el segundo país de Latinoamérica en contar con esta tecnología; la actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias; el desarrollo del Plan Nacional de Banda Ancha; y la implementación del sandbox regulatorio. Todas estas iniciativas buscan optimizar el uso del espectro radioeléctrico, ampliar la conectividad y facilitar la innovación tecnológica.

INCLUSIÓN DIGITAL Y CONECTIVIDAD

En materia de inclusión digital, el Indotel impulsa un programa de conectividad para la transformación digital, mediante inversiones públicas en infraestructura de telecomunicaciones que han permitido extender redes de fibra óptica hacia localidades sin acceso a conectividad fija.

También forman parte de esta agenda el proyecto de Canasta Digital Social, orientado a facilitar a las mujeres jefas de hogar el acceso a dispositivos y servicios móviles, y la transición hacia la Televisión Terrestre Digital, entre otras importantes iniciativas.

La incorporación al Consejo permitirá a la nación proyectar sus prioridades nacionales y contribuir a las discusiones internacionales sobre la reducción de la brecha digital, la conectividad significativa y asequible, el fortalecimiento de las competencias digitales y el aprovechamiento de las tecnologías en sectores esenciales como la educación, la salud y el medioambiente. Asimismo, abrirá un espacio para impulsar los intereses de los pequeños Estados insulares en desarrollo en la agenda digital global.

PAÍSES DE LAS AMÉRICAS ELECTOS

Junto a la República Dominicana, fueron electos para integrar el Consejo, en representación de la región de las Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Jamaica, México, Paraguay y Estados Unidos.

La delegación dominicana, encabezada por Tómas Pérez Ducy, estuvo integrada por Amparo Arango, directora de Relaciones Internacionales del Indotel; Christian Victoria, encargado Relaciones Multilaterales; Mariángel Calderón, analista de Relaciones Internacionales; el embajador Iván Ogando, representante permanente de la República Dominicana ante las oficinas de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, y Georges Bahsa, embajador dominicano en Catar.

También asistieron Pamela Frías, primera secretaria de la Embajada Dominicana en Qatar, y Juan Manuel Peña, consejero y encargado de la sección comercial y de inversiones en la Embajada de la República Dominicana en el Estado de Catar.