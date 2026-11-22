El déficit habitacional constituye uno de los mayores desafíos sociales y económicos de la República Dominicana. Miles de familias aspiran a tener una vivienda propia, pero los elevados costos de construcción, los precios de los terrenos y las dificultades para obtener financiamiento hacen cada vez más complicado alcanzar ese objetivo. Frente a esta realidad, surge una alternativa que merece ser estudiada seriamente: las casas y apartamentos modulares prefabricados.

La construcción modular representa una transformación importante en la manera tradicional de desarrollar viviendas. En lugar de levantar toda la estructura mediante procedimientos convencionales, una parte considerable de sus componentes se fabrica previamente y posteriormente se transporta e instala en el terreno. Este sistema puede reducir significativamente los tiempos de ejecución, simplificar determinados procesos constructivos y ofrecer alternativas habitacionales a costos competitivos.

Viviendas que pueden construirse en menos tiempo

Una de las ventajas más importantes de las viviendas modulares es la rapidez de fabricación e instalación. Mientras una construcción convencional puede requerir varios meses, determinados modelos prefabricados pueden instalarse en plazos considerablemente menores, dependiendo de las características del proyecto, la preparación del terreno, las conexiones de servicios y los permisos correspondientes.

Otro aspecto interesante es la diversidad de modelos disponibles. Actualmente existen alternativas compactas de una habitación, viviendas familiares de dos y cuatro habitaciones y estructuras que permiten combinar varios módulos. Esta flexibilidad abre posibilidades para desarrollar proyectos residenciales, viviendas individuales y alojamientos turísticos, siempre que cumplan con las exigencias técnicas correspondientes.

¿Pueden ser realmente económicas?

La información comercial disponible permite identificar módulos prefabricados básicos con precios anunciados desde aproximadamente RD$460,000, así como determinadas viviendas modulares desde RD$660,000. Sin embargo, es indispensable distinguir entre un módulo básico y una vivienda completamente equipada, pues algunos modelos requieren componentes adicionales. El precio final también puede variar por transporte, instalación, cimentación, servicios y condiciones particulares del terreno.

El verdadero atractivo económico de este sistema no consiste exclusivamente en que una vivienda pueda anunciarse a un precio inferior al de una construcción tradicional. También debe evaluarse la posibilidad de reducir desperdicios, mejorar la planificación de materiales y disminuir determinados costos asociados al tiempo de ejecución.

Calidad, resistencia y durabilidad

Una preocupación legítima de cualquier comprador es la resistencia y durabilidad de estas construcciones. Algunos modelos disponibles utilizan estructuras de acero galvanizado, paneles con aislamiento térmico y acústico, puertas residenciales, ventanales y pisos decorativos. Son características que pueden contribuir a proporcionar ambientes funcionales y confortables, aunque su desempeño dependerá de la calidad de fabricación, el mantenimiento y las condiciones ambientales.

En cuanto a las garantías, estas podrían establecerse contractualmente por períodos de diez a veinte años, según el fabricante, el componente y las condiciones ofrecidas. No obstante, una garantía no equivale a la vida útil de la vivienda, ya que puede durar mucho más. Resulta fundamental verificar la resistencia frente a huracanes, la protección contra la corrosión, el comportamiento ante las lluvias y el cumplimiento de las normas dominicanas de construcción.

Una oportunidad para reducir el déficit habitacional

Considero que las viviendas modulares podrían convertirse en un instrumento importante para ampliar la oferta habitacional de la República Dominicana, particularmente entre familias de ingresos medios y bajos. Su utilización en proyectos debidamente planificados permitiría estudiar soluciones de mayor escala, aprovechando terrenos urbanizables y desarrollando comunidades con servicios básicos, áreas verdes, estacionamientos y espacios de convivencia.

Esta modalidad también podría resultar atractiva para propietarios de terrenos que desean construir una segunda vivienda, familias que necesitan ampliar sus espacios y pequeños inversionistas interesados en desarrollar unidades para alquiler. En las zonas turísticas, por ejemplo, los módulos prefabricados podrían representar una alternativa para alojamientos de corta duración, siempre que exista autorización para ese uso.

El papel del Estado y del sistema financiero

Para que esta tecnología contribuya efectivamente a solucionar el problema habitacional, sería conveniente que las autoridades dominicanas evaluaran sus posibilidades dentro de los programas públicos de vivienda. También sería importante estudiar mecanismos de financiamiento que permitan a los compradores adquirir estas unidades mediante préstamos hipotecarios u otras modalidades crediticias, siempre que los inmuebles cumplan los requisitos legales, registrales y técnicos aplicables.

Las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos comerciales, las cooperativas y otras instituciones financieras podrían desempeñar un papel importante en este proceso. Sin financiamiento accesible, incluso una vivienda de precio relativamente bajo puede resultar inalcanzable para muchas familias.

¿Estamos preparados para construir de otra manera?

La construcción tradicional seguirá desempeñando un papel fundamental en el desarrollo inmobiliario dominicano. Sin embargo, considero que no debemos descartar nuevas tecnologías simplemente porque sean diferentes de los sistemas que conocemos. Lo importante es evaluar sus resultados, sus costos reales, su seguridad estructural y su capacidad para ofrecer viviendas dignas y funcionales.

La República Dominicana necesita ampliar sus alternativas habitacionales. Las casas y apartamentos modulares no constituyen una solución automática para todo el déficit existente, pero podrían convertirse en una herramienta complementaria de gran utilidad. La oportunidad está en combinar innovación, calidad, planificación urbana, financiamiento y precios accesibles para que más dominicanos puedan hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia.

¿Estamos aprovechando suficientemente las nuevas tecnologías para abaratar el costo de las viviendas? ¿Deberían el Gobierno y las instituciones financieras estudiar programas especiales para promover las construcciones modulares? ¿Estarías dispuesto a vivir en una casa modular si te ofrece comodidad, seguridad y un precio más económico que una vivienda tradicional? Me gustaría conocer tus comentarios y opiniones sobre esta alternativa habitacional.

cesarfragoso75@hotmail.com

jpm-am