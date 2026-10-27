Carolina Mejía propone un muro económico en la frontera

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SANTO DOMINGO. – La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, propuso crear un muro económico en la frontera para impulsar la producción, generar empleos y complementar la infraestructura física y la seguridad migratoria.

Durante su participación en el programa «Globalizando con Manuel Cruz», Mejía planteó aprovechar los incentivos de la Ley de Desarrollo Fronterizo para atraer industrias de manufactura avanzada, incluido el empaque de semiconductores, con apoyo de la oferta energética de Manzanillo.

La dirigente sostuvo que el país necesita una nueva etapa de desarrollo enfocada en la calidad del gasto público y el bienestar ciudadano. «Crecer no es suficiente, debemos crecer mejor para que el progreso se traduzca en beneficio real para la gente», afirmó.

En materia fiscal, consideró necesario preservar la sostenibilidad de la deuda pública y mejorar la eficiencia del gasto estatal. También respaldó la continuidad de iniciativas como la titulación de tierras, los proyectos de vivienda social y el desarrollo turístico de Pedernales.

Sobre la competencia interna del partido oficialista de cara a las aspiraciones presidenciales, favoreció el pluralismo y la participación democrática.

«Creo en la competencia y en la economía de mercado, mientras más opciones de calidad existan, el mayor beneficiado es el país y la propia organización», expresó.

dh/am