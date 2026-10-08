Carolina Mejía pide impedir el reingreso de Wilson Isidor a RD

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SANTO DOMINGO — La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del PRM, Carolina Mejía, pidió aplicar sanciones contra el futbolista haitiano Wilson Isidor y otros jugadores que, a su juicio, hayan irrespetado a República Dominicana.

“Nosotros no podemos permitir que quienes se expresan de esa manera tengan incluso libertad de entrar a territorio dominicano”, afirmó Mejía.

La declaración se produjo tras la controversia generada por Isidor luego de la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana, el 1 de octubre, en un partido de la Liga de Naciones de Concacaf.

Isidor marcó dos goles y posteriormente apareció en un video en el que señaló el suelo dominicano y su camiseta mientras decía: “La Hispaniola es Haití”.

Mejía sostuvo que el episodio debe generar consecuencias y vinculó su posición con la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de las normas migratorias.

“Nosotros tenemos el deber de preservar, cuidar y proteger nuestra frontera”, manifestó.

La polémica trascendió el ámbito deportivo y provocó reacciones políticas y diplomáticas. La Federación Dominicana de Fútbol calificó las expresiones como una falta de respeto a la soberanía nacional.

El organismo presentó una denuncia ante Concacaf y FIFA, acompañada de documentación sobre lo ocurrido después del encuentro.

Hasta este miércoles, las autoridades internacionales del fútbol no habían anunciado una decisión disciplinaria contra Isidor.

Los reglamentos de FIFA y Concacaf contemplan sanciones por conductas provocativas o contrarias al juego limpio, aunque cualquier medida dependerá de la evaluación de los órganos correspondientes.

dh/am