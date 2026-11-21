SAN JUAN. – El presidente del Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, exigió al Gobierno pagar una deuda superior a RD$500 millones con productores agrícolas de San Juan, al advertir sobre sus efectos en la producción de habichuelas.

El dirigente afirmó que los agricultores apenas han podido sembrar unas 75,000 tareas, frente a las más de 280,000 que tradicionalmente se cultivaban en la provincia, conocida como el Granero del Sur.

Durante un recorrido por la demarcación, Peña propuso destinar los RD$600 millones previstos para adquirir habichuelas con dulce al pago de los compromisos pendientes con los productores.

«La prioridad debe ser pagarles a nuestros agricultores y garantizar que puedan continuar produciendo», expresó.

El aspirante presidencial advirtió que GenS, junto a su dirección provincial, mantendrá acciones en defensa del sector agrícola para evitar que los productores enfrenten mayores dificultades económicas.

Peña estuvo acompañado por dirigentes de la organización, encabezados por su secretario general, el obispo Montero. Durante la jornada también sostuvo encuentros con representantes locales y juramentó nuevos integrantes del partido.

Asimismo, abordó con sus dirigentes la estrategia de trabajo político y electoral que desarrollará GenS en San Juan.

El dirigente reiteró que el fortalecimiento de la producción agropecuaria debe ser una prioridad para garantizar la seguridad alimentaria del país.

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