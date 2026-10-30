Carla Tolentino disfruta Dakar 2026 con mirada puesta podio

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DIAMNIADIO, Senegal.– La judoca dominicana Carla Tolentino vive con entusiasmo su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una experiencia que no imaginaba alcanzar y en la que asume el compromiso de representar dignamente a la República Dominicana, sin perder de vista su objetivo de subir al podio.

A sus 17 años, la atleta se siente orgullosa de haber llegado a la principal cita multideportiva juvenil del mundo y de haber sido elegida abanderada de la delegación dominicana para la ceremonia inaugural, prevista para el sábado 31 de octubre.

“Es un logro muy importante, ya que no pensaba que iba a llegar hasta aquí y aquí estoy para representar a mi país y que mi pueblo dominicano se sienta orgulloso de mí, porque voy a dar lo mejor de mí y yo confío en mí”, expresó.

EL AMOR DE SU MADRE, SU PRINCIPAL MOTIVACIÓN

Tolentino asegura que disfruta al máximo esta experiencia deportiva, que le ha permitido conocer otros lugares y crecer tanto en lo personal como en lo competitivo.

Su principal fuente de inspiración es su madre, a quien desea llenar de orgullo con sus resultados y demostrar que el esfuerzo y la dedicación pueden abrirle las puertas a grandes oportunidades.

“Mi motivación es por parte de mi mamá, porque realmente quiero que ella se sienta súper orgullosa del tolete de hija que tiene. Además de que quiero representar a mi país dignamente y que Carla Tolentino suene por todo el mundo”, manifestó.

La deportista, oriunda de Azua, reconoce que portar la bandera nacional representa una responsabilidad especial, tanto por el honor de encabezar a sus compañeros como por el compromiso que asume cada vez que sube al tatami.

“Es un compromiso muy grande, ya que ser la abanderada es estar adelante, en la primera fila y también porque es una responsabilidad grande que hay que asumir en el tatami”, afirmó.

PREPARACIÓN PARA CONQUISTAR EL PODIO

Con la competencia cada vez más cerca, la judoca mantiene su atención en los entrenamientos bajo la dirección de su entrenador, Héctor Mosquea, con quien trabaja para alcanzar las condiciones físicas necesarias para enfrentar el torneo.

“Estoy enfocada en la competencia y trabajando para lograr el objetivo. Estoy agotando una rutina de entrenamiento junto a mi entrenador Héctor Mosquea y estamos muy cerca de las condiciones físicas que necesito para hacer un excelente trabajo en el tatami el día de la competencia”, explicó.

Tolentino competirá el domingo 1 de noviembre en la categoría de los 44 kilogramos, cuya jornada está programada para comenzar a las 6:00 de la mañana, hora dominicana.

ORO PANAMERICANO Y SUEÑOS MÁS ALLÁ DEL DEPORTE

La joven llega a Dakar con importantes resultados internacionales. En septiembre pasado conquistó medallas de oro en las categorías cadete y junior de la Copa Panamericana de Judo Santo Domingo 2026. En 2025 también obtuvo oro en cadete y plata en junior, mientras que en 2024 consiguió plata en el Abierto Panamericano de Santo Domingo.

Además de sus aspiraciones deportivas, Carla cursa el quinto de bachillerato y sueña con convertirse en médica. Para alcanzar ambas metas, procura mantener el equilibrio entre los entrenamientos, los estudios y los espacios de diversión propios de su edad.

Con la bandera dominicana como símbolo de orgullo y una trayectoria que comienza a acumular resultados destacados, Tolentino afronta Dakar 2026 decidida a aprovechar la oportunidad y luchar por un lugar en el podio olímpico juvenil.

of-am