Cañeros a un triunfo de la final de la Súper Liga LNB 2026

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Yeison Colomé volvió a convertirse en el héroe de los Cañeros del Este al encestar un triple decisivo en los últimos segundos del tiempo extra, guiando a su equipo a una dramática victoria 98-97 sobre los Metros de Santiago en el tercer partido de la Semifinal A de La Súper Liga LNB.

Con apenas 25 segundos por jugar en la prórroga, Colomé recibió un pase en transición de Lazar Lugic y acertó un disparo de tres puntos que resultó definitivo para colocar a los romanenses al frente. La victoria permite a los Cañeros tomar ventaja de 2-1 en la serie semifinal.

Colomé concluyó con una destacada actuación de 23 puntos, nueve asistencias y tres rebotes. También sobresalieron Marvin Smith Jr., con 19 unidades, y Luis Santos, quien debutó con un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes.

Por los Metros, Jhery Matos lideró la ofensiva con 27 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Juan Guerrero agregó 19 tantos y nueve capturas, mientras que Oliver García, Adris de León y Jordan Hall aportaron 11 puntos cada uno.

El encuentro fue de constantes alternativas. Los Cañeros llegaron a disfrutar de una ventaja de 19 puntos, pero los Metros reaccionaron con una intensa defensa de cancha completa para reducir la diferencia y mantenerse en la pelea. Santiago incluso tomó la delantera en el último cuarto antes de que ambos equipos protagonizaran un emocionante intercambio de canastos y triples que llevó el partido al tiempo extra.

En la prórroga, Colomé volvió a responder en el momento clave con el disparo que silenció la Arena del Cibao y aseguró una valiosa victoria para la escuadra romanense.

Los parciales terminaron 30-20, 20-24, 21-19, 20-28 y 7-6, todos favorables a los Cañeros.

La serie se trasladará este lunes a La Romana, donde los Cañeros recibirán a los Metros en el polideportivo Eleoncio Mercedes, a partir de las 8:00 de la noche, con la oportunidad de colocarse a un paso de la gran final.

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