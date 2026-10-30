Canadá y la UE lanzan alianza para estrechar sus relaciones

El primer ministro canadiense, Mark Carney (derecha) junto a Úrsula von der Leyen, presidenta de la CE, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la cumbre en Montreal, este 30 de octubre de 2026.

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MONTREAL.- Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron este viernes, durante una cumbre celebrada en Montreal, la creación de una «Alianza para el Futuro», destinada a profundizar su cooperación económica, política y estratégica, sin llegar a una integración plena. Ambas partes esperan definir su alcance antes del Consejo Europeo de junio de 2027.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron la iniciativa como un acercamiento similar a la figura de «miembro asociado», aunque ese concepto no fue incluido en la declaración final, debido a las reservas de algunos países europeos, entre ellos Alemania.

ASOCIACIÓN SIN ADHESIÓN

Von der Leyen reconoció que la categoría de miembro asociado no está contemplada en los tratados europeos, pero defendió la necesidad de explorar una fórmula que acerque a Canadá al bloque comunitario sin convertirlo en integrante formal.

Carney calificó el encuentro como un «día histórico» y explicó que se trata de construir una asociación más profunda, sin llegar a la adhesión, debido a las diferencias geográficas.

También destacó que la cooperación permitirá fortalecer la soberanía, facilitar los intercambios comerciales y ampliar las oportunidades para trabajadores y estudiantes.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió el entendimiento como una asociación estratégica que reducirá barreras comerciales y promoverá inversiones, investigación e innovación.

COMERCIO, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA

Durante la cumbre se acordaron iniciativas sobre soberanía tecnológica, comercio digital, seguridad espacial y cooperación en materia de competencia. También concluyeron las negociaciones para facilitar inversiones europeas en minerales críticos canadienses y la participación de Canadá en el programa europeo de supercomputación EuroHPC.

Ambas partes estudiarán ampliar la cooperación energética, incluyendo las exportaciones de gas natural licuado, y fortalecerán las cadenas de suministro de minerales estratégicos.

APOYO A UCRANIA

Canadá y la UE reafirmaron su respaldo a Ucrania. Ottawa aportará 500 millones de euros al préstamo europeo destinado a Kiev y ambas partes acordaron mantener la presión sobre Rusia.

Carney participará en futuras reuniones de instituciones europeas, incluida la cumbre de junio de 2027, como primer líder no europeo invitado a esos encuentros.

an/am