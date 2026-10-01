CANADA: Ordenan arresto padre desaparecido con niños dominicanos

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EDMONTON, Canadá.- La Policía de Edmonton emitió órdenes de arresto en todo Canadá contra el padre que desapareció en agosto con sus dos hijos de origen dominicano, por presunto secuestro en violación de custodia.

«El 23 de septiembre de 2026, se emitieron órdenes de arresto en todo Canadá contra Scot MacDermid en relación con el secuestro en contravención de una orden de custodia (x2)», indicó el cuerpo en un comunicado este miércoles.

MacDermid, de 42 años, enfrenta dos cargos por el presunto secuestro de George, de 6 años, y Lesley, de 9. Los cargos fueron presentados el 4 de septiembre, según registros judiciales. La acusación aplica cuando un padre sustrae u oculta a un menor de 14 años violando una orden de custodia o visitas.

DESAPARECIDOS DESDE AGOSTO

La Policía había pedido ayuda el 8 de septiembre para localizarlos. Fueron vistos por última vez el 28 de agosto en Manning Town Centre, un centro comercial en el noreste de Edmonton.

Lo más reciente es que fueron vistos ese mismo día a las 6:30 de la tarde en Lloydminster, ciudad en la frontera entre Alberta y Saskatchewan. Se desconoce la ruta posterior.

Fueron vistos con un hombre desconocido, que luego fue identificado y entrevistado. Su foto fue retirada del aviso.

La Policía dijo que el caso no cumple por ahora con los criterios para una Alerta Amber, que exige indicios de secuestro y peligro físico inminente.

«La Alerta Amber es una herramienta más. Encontrar a Lesley y George sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo el sargento Robert Davis, de Protección Infantil. «Estamos trabajando para localizar a los niños sanos y salvos».

DISPUTA POR CUSTODIA

Según CBC, que cita registros judiciales, MacDermid mantuvo una disputa por custodia con la madre, no identificada. En 2024 alegó que ella sacó ilegalmente a los niños del país y los llevó a Canadá.

Un juez falló a favor de la madre y determinó que la residencia habitual de los niños era Edmonton y no República Dominicana. La apelación fue desestimada el 14 de junio de 2024.

El fallo indica que MacDermid «nació y se crió en Canadá», con empresas en Alberta e intereses en RD, mientras la madre «nació y se crió en República Dominicana, pero reside permanentemente en Canadá desde 2018».

Se casaron en 2016 en Edmonton y se separaron el 26 de junio de 2023. Vivieron en Edmonton y en Puerto Plata.

BÚSQUEDA

MacDermid mide cinco pies cinco pulgadas, 160 libras, cabello castaño y ojos azules. George mide cuatro pies dos pulgadas, 45 libras, cabello castaño y ojos marrones. Lesley mide cuatro pies cuatro pulgadas, 45 libras, cabello castaño y ojos marrones.

«Scot MacDermid no ha podido ser localizado, y ni él ni sus hijos han sido vistos desde el 28 de agosto. Estamos preocupados por su bienestar», señala el aviso.

La Policía pide no acercarse si los ven y reportar al 780-423-4567 o al #377 desde móvil, o de forma anónima a Crime Stoppers al 1-800-222-8477.