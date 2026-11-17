CANADA.- La emprendedora dominicana Jhocelin Gilbert recibió el People’s Choice Award (Premio del Público) por su marca de sazones Dominican Flavours, durante los Totally Awards, organizados por Food & Beverage Manitoba, asociación de la industria alimentaria canadiense que reconoce a empresas y productos destacados del sector.

Su empresa estaba nominada en la categoría Totally Driven y obtuvo el reconocimiento apenas 15 meses después de su lanzamiento comercial, en julio de 2025. La ceremonia se celebró el pasado 7 de octubre en Winnipeg, Canadá.

El Premio del Público, un reconocimiento otorgado mediante votación popular introducido en 2024, permite que los consumidores elijan sus productos favoritos elaborados en Manitoba, tomando en cuenta calidad, sabor y valor.

Según Gilbert, el logro tiene un significado ligado a sus raíces: abrirse camino en la industria alimentaria canadiense con una marca que lleva el nombre de su país y acerca los sabores dominicanos a consumidores de distintos orígenes.

La historia comenzó después de que Gilbert llegara a Canadá en 2018. Al no encontrar algunos de los sabores con los que acostumbraba cocinar en República Dominicana, empezó a preparar sus propios sazones. Durante años los utilizó en las comidas de su familia y perfeccionó las recetas antes de convertirlas en un negocio.

Hoy, Dominican Flavours ofrece el tradicional sofrito, sazonador completo natural y otros sazones para facilitar la preparación de carnes, arroces, habichuelas y otros platos. Los productos se elaboran artesanalmente en Manitoba y ya se venden en varias tiendas de la provincia. Según Gilbert, se trata de la primera línea de sazones dominicanos establecida formalmente en Canadá.

Actualmente trabaja en su expansión hacia otras provincias, con una propuesta que combina la tradición culinaria dominicana con la practicidad que buscan muchas familias al cocinar.

OTROS PROYECTOS

Su trayectoria emprendedora está acompañada de años de trabajo comunitario. Antes de emigrar, fue educadora y dirigió un colegio en Santo Domingo. En Canadá, creó La Paila Canada, una plataforma comunitaria en Instagram que cuenta con más de 15,000 seguidores.

También fundó el Manitoba Hispanic Show, un encuentro de emprendedores y miembros de la comunidad hispana que ha recibido cobertura del periódico Winnipeg Free Press. El evento se ha celebrado durante cuatro años consecutivos y, en su última edición, contó con la participación de más de 500 personas.

Al recibir el premio, Gilbert lo dedicó a los pequeños productores de alimentos y bebidas de Manitoba y a la comunidad dominicana en Canadá.