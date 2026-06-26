Campeonato de Vitilla será celebrado en Estadio Quisqueya

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SANTO DOMINGO.- La Liga Dominicana de Vitilla (LIDOVI) anunció que la décima edición de su campeonato estará dedicada al destacado comunicador deportivo Héctor Gómez y al deportista Vicente Ramírez, en reconocimiento a sus aportes al deporte nacional y al fortalecimiento de la vitilla como disciplina organizada.

La decisión fue aprobada de manera unánime por el Comité Organizador del torneo, que resaltó la trayectoria y el compromiso de ambos homenajeados con el desarrollo del deporte desde distintos ámbitos.

Héctor Gómez ha consolidado una reconocida carrera en los principales medios de comunicación de la República Dominicana, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo. Su constante respaldo a las iniciativas deportivas y su apoyo a la difusión de la vitilla fueron factores determinantes para recibir esta distinción.

En tanto, Vicente Ramírez, miembro fundador de LIDOVI, acumula más de cuatro décadas dedicado a la práctica de la vitilla. Fue campeón de bateo e integrante del equipo campeón de la primera edición del torneo, además de figurar entre los pocos jugadores que han participado en las nueve temporadas celebradas por la liga, siempre representando al equipo de Villa Consuelo.

El anuncio fue realizado por Carlos Emilton Jiménez, presidente de LIDOVI, quien destacó que ambos homenajeados representan los valores que promueve la institución.

«Con esta dedicatoria reconocemos la excelencia, el compromiso y la pasión por el deporte. Héctor Gómez ha sido un gran aliado de las iniciativas deportivas nacionales, mientras que Vicente Ramírez simboliza la historia, el esfuerzo y la permanencia de la vitilla organizada desde los inicios de nuestra liga», expresó Jiménez.

La ceremonia de reconocimiento tendrá lugar durante el acto inaugural del X Campeonato de Vitilla, programado para el próximo 28 de junio en el parqueo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

LIDOVI es una entidad sin fines de lucro dedicada a promover la vitilla como deporte autóctono de la República Dominicana, fomentando la sana competencia, la integración social y el desarrollo de niños, jóvenes y adultos a través de la práctica deportiva.

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