Campaña «Porque Te Quiero» sobre prevención cáncer mama

Miguel Capellán, miembro de la Junta de Directiva de MĒDICA, junto a participantes en el acto.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) y MĒDICA presentaron la duodécima edición de la campaña “Porque Te Quiero”, iniciativa de prevención del cáncer de mama que durante doce años ha acercado servicios de salud a las colaboradoras del World Trade Center-Santiago Free Trade Zone.

Durante un acto celebrado en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, los organizadores anunciaron que la edición 2026 incorpora como novedad a Lía, una asistente virtual y guía digital de bienestar diseñada para acompañar a las mujeres durante su proceso de prevención.

MÁS DE 21,600 ESTUDIOS GRATUITOS

La directora ejecutiva de la CZFS, Cecilia Buchanan, destacó que la campaña forma parte del compromiso de la institución con el bienestar y la salud de las trabajadoras de las empresas instaladas en el parque.

Según los datos presentados, durante la jornada de 2025 se realizaron más de 3,000 estudios de mamografía y sonomamografía. Desde su creación, “Porque Te Quiero” ha facilitado más de 21,600 estudios gratuitos para trabajadoras de la zona franca y sus familiares.

Para este año se proyecta atender a unas 135 personas diariamente, para un aproximado de 675 mujeres por semana, quienes tendrán acceso a estudios gratuitos en las instalaciones de MĒDICA.

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO

La iniciativa cobra relevancia ante las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que cerca de 2.4 millones de mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de mama y unas 694,000 fallecen por esta enfermedad.

Miguel Andrés Lama Capellán, miembro de la Junta Directiva de MĒDICA, resaltó la coordinación entre la Corporación, las empresas del parque y el equipo médico para garantizar atención profesional, tecnología especializada y acompañamiento humano.

La edición 2026 cuenta con el respaldo de ARS Futuro, Hotel Santiago, AFP Popular, ARS Monumental, ARS Primera, Global B, AFP Crecer, ARS Universal, Tadug y Ennova.

an/am