SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) formalizaron un acuerdo de colaboración destinado a fortalecer el emprendimiento, promover la creación de empresas formales y ampliar las oportunidades de negocios en Santiago y la región Norte.

La alianza fue suscrita durante un almuerzo-conversatorio organizado por ambas entidades, a través del Comité de Jóvenes de la Cámara de Santiago, en el que participaron representantes del sector empresarial para analizar los desafíos y oportunidades del ecosistema productivo regional, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

La actividad contó con la presencia de Boris de León, presidente de ANJE, y Luis Campos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, junto a miembros de las directivas de ambas organizaciones y empresarios de la región.

IMPULSO A LAS MIPYMES Y NUEVOS NEGOCIOS

Bajo el tema “Santiago y la Región Norte: Ecosistema productivo para escalar emprendimientos formales”, el encuentro abordó las condiciones necesarias para facilitar el crecimiento empresarial, ampliar el acceso a mercados, promover la innovación y mejorar las oportunidades de financiamiento.

El panel estuvo integrado por César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Marco Cabral, empresario y presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao (AZOCIBAO), y Peter Marte, segundo vicepresidente del Comité de Jóvenes de la CCPS. La moderación estuvo a cargo de Crystal Fiallo, directora ejecutiva de ANJE.

Los participantes destacaron el potencial de Santiago y la región Norte como motores del desarrollo económico nacional, así como la importancia de fortalecer los encadenamientos productivos y la cooperación entre empresas consolidadas y nuevos emprendedores.

COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El acuerdo fue firmado por Luis Campos y Boris de León, con el propósito de promover iniciativas conjuntas, facilitar el intercambio de conocimientos, fortalecer el liderazgo empresarial y ampliar los beneficios y oportunidades de relacionamiento entre sus respectivas membresías.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan contribuir a la formación de nuevas generaciones de empresarios, impulsar la formalización de los emprendimientos y fomentar un crecimiento económico sostenible, con mayor capacidad de generación de empleos y creación de valor para el país.

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