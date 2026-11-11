Cámara de Diputados reconoce a Abadina por 50 años TBS DN

Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, presenta la resolución de la Cámara de Diputados, junto a la diputada Tayluma Calderón, Fernando Teruel y Rafael Mencía.

SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) fue objeto recientemente de un reconocimiento de parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que, a través de una resolución, honró la trayectoria de más de 60 años de esa institución deportiva y el 50 aniversario del TBS Distrito, en sus “Bodas de Oro”.

La pieza legislativa, que terminó en una resolución de la Cámara Baja, fue sometida por la diputada Tayluma Calderón, una fiel amante del baloncesto y ex jugadora desde su niñez.

Calderón es una joven legisladora de la Circunscripción No.3 del Municipio Santo Domingo Este, en la Provincia de Santo Domingo, por el partido Fuerza del Pueblo.

La diputada Calderón visitó hace varios días las instalaciones de la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, sede oficial del 50 TBS Distrito 2026, que está en su etapa final entre los clubes Rafael Barias (1-0) y Mauricio Báez (0-1), pactada al mejor de un 7-4.

Allí, compartió con el dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, quien presentó ante el público presente la resolución enmarcada con el número 00101 que le reconoce por la trayectoria, de más de seis décadas (fundada en 1963 por Enrique Ripley Marín), y su dedicada labor, organización, desarrollo y promoción en toda la ciudad Capital.

Castillo, para recibir de Tayluma Calderón la resolución de la Cámara de Diputados, se hizo acompañar del Inmortal del Deporte y ex presidente de Abadina, Fernando Teruel, actual viceministro de Deportes, y Rafael Mencía, quien también presidió a la Asociación Distrital.

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