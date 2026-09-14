Buque indio explota al intentar cruzar zona restringida Ormuz

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TEHERAN 14 Sep.- La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este lunes de que el superpetrolero ‘El Gaia’ está «en llamas» tras el impacto con una mina marítima cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una zona «resringida». El buque es indio, aunque ondea bandera de conveniencia panameña.

«El superpetrolero ‘El Gaia’ número de registro 9325336 intentaba cruzar por una zona restringida del sur del estrecho de Ormuz y sufrió una explosión tras impactar con una mina naval», ha explicado la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El organismo militar iraní ha asegurado que «los intentos de controlar el fuego han sido infructurosos y el petrolero entero quedó envuelto en llamas».

Irán destaca que «se había advertido previamente del peligro de cruzar ilegalmente». «La Armada de la Guardia Revolucionaria declara con firmeza que el estrecho de Ormuz está cerrado y continúa bajo nuestro inteligente control», ha añadido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio condenó el domingo el «ataque» contra el buque ‘El Gaia’ en las costas de Omán. En el barco, explican, viajaban 14 tripulantes indios de los cuales trece han sido ya rescatados.

«Continúan las operaciones de rescate del ciudadano indio desaparecido» con el apoyo de las autoridades omaníes, destacó Nueva Delhi.

El Gobierno indio aprovechó para pedir una «desescalada inmediata de la tensión» y la apertura de una «vía de diálogo y diplomacia» para «traer la paz a la región». Además, condenó el «inaceptable» ataque contra buques comerciales y objetivos civiles.

of-am