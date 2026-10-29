Bukele y Primer Ministro Haití hablan sobre operación rescate

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San Salvador, 29 oct (Prensa Latina)- El presidente de El Salvador,Bukele y primer ministro de Haití hablan sobre soldados desaparecidos, sostuvieron una conversación telefónica sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Cancillería, Bukele calificó la operación de rescate como un operativo contundente cuyo despliegue sobrepasa los dos mil soldados, una maniobra a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales.

Al mismo tiempo, Bukele reafirmó la disposición de El Salvador de continuar el apoyo a Haití en las labores de seguridad contra las pandillas en beneficio del pueblo.

En ese sentido, el mandatario salvadoreño agradeció el apoyo de la población haitiana, así como la cooperación de las autoridades de ese país, incluidas sus fuerzas de seguridad locales, acota el texto.

EMBOSCADOS POR BANDAS HAITIANAS

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron emboscados por bandas armadas haitianas mientras viajaban en un auto blindado.

Posteriormente, el 22 de octubre, Bukele anunció que enviaría más militares para iniciar un operativo de búsqueda y rescate en medio de los cuestionamientos de analistas de seguridad sobre si ese objetivo cambió, así como de solicitudes de tener en cuenta las repercusiones que podrían tener tales acciones.

En otro orden, el propio Bukele aseguró que los restos humanos entregados por una organización no gubernamental no pertenecían a los militares nacionales.

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