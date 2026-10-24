Bukele: Dios nos dará victoria en operación militar en Haití

El Presidente salvadoreño calificó de «satánicas» a las pandillas haitianas y les atribuyó la realización de sacrificios humanos.

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SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que Dios concederá la victoria a las fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití para apoyar la búsqueda y el rescate de cuatro militares secuestrados por bandas armadas, pese a las advertencias sobre los riesgos y las dificultades de la misión.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario respondió a quienes cuestionan la operación y advierten que las pandillas haitianas están fuertemente armadas y representan una amenaza diferente a las maras que enfrentó su Gobierno en El Salvador.

CONTINGENTE DE 200 MILITARES

El Salvador envió a Haití un contingente de 200 militares de operaciones especiales para reforzar las labores de búsqueda y rescate, según informaciones publicadas por The Wall Street Journal y Associated Press.

Los efectivos se incorporaron a las operaciones de las fuerzas internacionales y las autoridades haitianas en territorios controlados por grupos criminales, en medio de la violencia que afecta al país caribeño.

Bukele enumeró las críticas a la misión y las advertencias de que las bandas haitianas son sanguinarias, están fuertemente armadas y han resistido otras operaciones de seguridad.

Sin embargo, aseguró que su Gobierno no se dejará influir por esos pronósticos. Sostuvo que, cuando se alcance la victoria, quienes ahora cuestionan la intervención cambiarán su discurso y minimizarán la peligrosidad de las organizaciones criminales.

BUKELE APELA A LA FE RELIGIOSA

El gobernante también destacó las creencias religiosas de los integrantes del contingente y afirmó que los combatientes han encomendado la misión a Dios.

Además, calificó de «satánicas» a las pandillas haitianas y les atribuyó la realización de sacrificios humanos, afirmaciones que incluyó en su mensaje para defender la intervención.

«Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros», expresó Bukele, quien concluyó su publicación con una cita del libro bíblico de Deuteronomio 28:7, que alude a la derrota de los enemigos.

CUATRO MILITARES SECUESTRADOS

La operación se desarrolla tras el secuestro de cuatro militares salvadoreños ocurrido el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, una zona afectada por la violencia de las pandillas.

Los uniformados, integrantes de una misión internacional de seguridad, fueron capturados después de una emboscada cuando se habían detenido a comprar alimentos. Según Bukele, desempeñaban funciones técnicas y no eran combatientes.

El miércoles, el presidente advirtió a los secuestradores que intensificaría las operaciones si los cuatro militares no eran liberados con vida.

Mientras tanto, la Fuerza de Supresión de Pandillas mantiene operativos en la zona, donde se han reportado enfrentamientos con muertos y heridos.

Bukele ha condicionado la reducción de las operaciones a la liberación inmediata de los cuatro salvadoreños.

an/am