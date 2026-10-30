Bukele descarta permanencia en Haití tras rescate aerotécnicos

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SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión desplegada en Haití tiene como objetivo rescatar con vida a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados y advirtió que sus fuerzas actuarán contra las pandillas responsables.

El mandatario aclaró que su país no pretende invadir Haití, ni ejercer control sobre su territorio, recursos naturales o riquezas, sino cumplir una operación de rescate con las autorizaciones nacionales e internacionales correspondientes, sin precisar estas últimas.

Se trata de «una misión de rescate para nuestros cuatro aerotécnicos. Nuestra intención es rescatarlos con vida», dijo, al explicar que ellos realizaban labores humanitarias vinculadas a evacuaciones médicas y no constituían un objetivo militar.

Bukele también aseguró que las fuerzas salvadoreñas actuarán contra las pandillas haitianas que mantienen secuestrados a sus compatriotas, a las cuales responsabilizó de provocar sufrimiento a la población.

COMPARACIÓN CON LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR

En paralelo, comparó la situación de Haití con la vivida en El Salvador durante los años de mayor violencia criminal y afirmó que esos grupos armados controlan territorios, imponen extorsiones y limitan la movilidad y las actividades económicas de los habitantes.

Recordó los niveles de violencia alcanzados en su país y describió los vejámenes cometidos por las estructuras criminales salvadoreñas, entre ellos homicidios, extorsiones, violaciones y asesinatos de familiares de sus integrantes.

DURACIÓN CONDICIONADA A LA LIBERACIÓN

Por otra parte, el jefe de Estado condicionó la duración de la operación a la entrega de los cuatro aerotécnicos. Si son liberados con vida, dijo, los efectivos salvadoreños regresarán ese mismo día; de lo contrario, continuarán avanzando para cumplir la misión.

El Salvador no tiene intención de quedarse permanentemente en Haití, insistió, y expresó que su expectativa es que, en el futuro, los haitianos recuerden la intervención salvadoreña como una ayuda prestada sin exigir nada a cambio.

En la jornada de ayer, Bukele envió un mensaje a través de la red social X en el cual aseguraba a la población de Haití que no se trataba de una operación contra el pueblo, ni una invasión al país.

Anteriormente, la Cancillería informó que Bukele sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate, al tiempo que confirmó un despliegue de efectivos que sobrepasa los dos mil soldados.

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron emboscados por bandas armadas haitianas mientras viajaban en un auto blindado.

Posteriormente, el 22 de octubre, Bukele anunció que enviaría más militares para iniciar un operativo de búsqueda y rescate, en medio de los cuestionamientos de analistas en seguridad sobre si ese objetivo ya cambió y de peticiones de tener en cuenta las repercusiones que podrían tener esas acciones.

jt-am