BRASIL: Diez muertos tras caer coche a lago en Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO 8 Nov.- Diez personas han muerto tras caer su coche en la madrugada del domingo a un lago en Barra Mansa, en el estado brasileño de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió en el término municipal de Ataulfo de Paiva cuando el vehículo en el que viajaban estas diez personas se precipitó al agua, ha informado la Policía Militar brasileña.

Entre los fallecidos había una bebé, una niña, dos niños, cuatro mujeres y dos hombres, según la información de las autoridades, que por el momento no han identificado a las víctimas.

Una persona que pasaba por allí se percató de que había un coche en el agua y pidió ayuda, pero no pudo concretar cuánto tiempo llevaba el vehículo en el agua, según la Policía Militar.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos recuperaron los diez cuerpos. Hasta 30 militares trabajaron en este incidente, incluidos dos buzos. Además se emplearon siete vehículos terrestres y una embarcación.

Un familiar de las víctimas ha asegurado que los diez eran miembros de la misma familia, que residía en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda, a las afueras de Río de Janeiro, informa la cadena de televisión G1.