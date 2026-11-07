BPD lidera por cuarto año el ranking reputación corporativa

SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano fue reconocido por cuarto año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa de la República Dominicana, al alcanzar la máxima calificación de 10,000 puntos en el ranking Merco Empresas 2026.

La entidad financiera también obtuvo el primer lugar entre las instituciones bancarias del país y encabezó por segundo año consecutivo el ranking Merco Responsabilidad 2026, con la puntuación máxima de 10,000 puntos.

Esta última clasificación evalúa el desempeño de las organizaciones en materia ambiental, social y de gobernanza, considerando aspectos como sostenibilidad, compromiso social, prácticas laborales, ética y gobierno corporativo.

RECONOCEN SU GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

El estudio también distinguió al equipo de comunicación del Banco Popular como el de mejor reputación de la República Dominicana en su categoría, de acuerdo con las valoraciones de periodistas económicos consultados para la elaboración de los rankings.

El presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua, expresó su satisfacción por los resultados y afirmó que representan una muestra de la confianza construida por la organización con sus clientes y demás grupos de interés.

Indicó que la reputación institucional es consecuencia del trabajo diario de sus colaboradores, la coherencia de sus decisiones y una cultura organizacional basada en valores y excelencia.

Paniagua sostuvo que estos reconocimientos reflejan el esfuerzo colectivo de miles de empleados que contribuyen desde distintas áreas al cumplimiento de los objetivos de la institución y al fortalecimiento de la confianza de la sociedad.

LIDERAZGO Y SOLIDEZ FINANCIERA

Los resultados de Merco 2026 consolidan la posición del Banco Popular en las evaluaciones de reputación corporativa y responsabilidad empresarial, respaldada por la valoración de distintos sectores y grupos de interés.

La institución atribuyó este desempeño a un modelo de gestión sustentado en la confianza, la coherencia institucional y la sostenibilidad, así como a sus indicadores de solvencia, rentabilidad, eficiencia y calidad de activos.

El banco reafirmó su compromiso de mantener estándares de excelencia, acompañar a sus clientes y contribuir al crecimiento sostenible de la economía dominicana.

MERCO, REFERENTE EN EVALUACIÓN CORPORATIVA

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es una herramienta de evaluación utilizada en Iberoamérica para medir la reputación de empresas, organizaciones y líderes empresariales.

Su metodología combina las opiniones de diferentes grupos de interés, indicadores empresariales y análisis de reputación digital.

Para elaborar la clasificación de 2026 en República Dominicana, Merco realizó aproximadamente 1,700 encuestas a directivos de grandes empresas, expertos y consumidores, además de analizar más de 60,000 menciones digitales.

El proceso y sus resultados fueron sometidos a una auditoría independiente de KPMG Asesores, conforme a la norma internacional ISAE 3000 (revisada).

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