Boxeo dominicano arranca con cuatro victorias en clasificatorio

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PUEBLA, México.– La selección dominicana de boxeo inició con paso perfecto su participación en el Campeonato Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2027, al conquistar cuatro victorias en igual número de combates durante la jornada inaugural del certamen celebrado en esta ciudad mexicana.

Los púgiles quisqueyanos demostraron su capacidad competitiva tanto en la rama femenina como en la masculina, con triunfos sobre representantes de Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Colombia, en una jornada que fortalece las aspiraciones dominicanas de conseguir plazas para la cita continental.

La actuación mantiene las expectativas en torno al equipo nacional, que busca prolongar sus resultados internacionales y asegurar la mayor cantidad posible de clasificaciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Génesis de la Rosa y Estefani Almanzar dominan en la rama femenina

En la categoría femenina de los 57 kilogramos, Génesis de la Rosa abrió la jornada victoriosa para la República Dominicana al derrotar por decisión unánime, 5-0, a la puertorriqueña Coralis Cruz.

De la Rosa mostró precisión técnica y control durante el combate, convenciendo a los jueces para llevarse el triunfo en su debut en la competencia clasificatoria.

También en la rama femenina, Estefani Almanzar consiguió una victoria contundente frente a la cubana Carydney García, a quien superó por decisión unánime de 5-0.

Ambas boxeadoras dominicanas comenzaron así con resultados favorables su camino en el torneo, en el que cada avance representa una oportunidad para acercarse al objetivo de competir en los próximos Juegos Panamericanos.

Cuello y Pacheco completan la jornada perfecta

En el cuadro masculino, Ricardo Cuello protagonizó un combate exigente frente al estadounidense Lavant Brownlee, a quien venció por decisión dividida de 4-1, en un enfrentamiento de alto nivel técnico.

Por su parte, Noel Pacheco cerró la actuación dominicana con otra victoria por decisión dividida, también 4-1, sobre el colombiano Jhonatan Arboleda, en un combate caracterizado por los intercambios ofensivos entre ambos pugilistas.

Con estos resultados, los cuatro representantes dominicanos que subieron al cuadrilátero durante la primera jornada consiguieron avanzar victoriosos, estableciendo un inicio positivo para la delegación nacional.

of-am