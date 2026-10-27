BOSTON: Acusan dominicana de homicidio por muerte de su hija

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BOSTON.- De homicidio involuntario fue acusada una dominicana por la muerte de su hija de cuatro años por ingesta de fentanilo.

Dayanna Familia, de 35 años, había dejado la droga al alcance de la niña, identificada como Liyanna Bautista Familia, según la Fiscalía.

Familia se declaró no culpable ante un tribunal en Dorchester. Un juez le impuso una fianza de 250,000 dólares.

Los fiscales sostienen que la mujer ofreció información falsa a los socorristas que intentaban salvar a la menor y trató de ocultar y destruir una sustancia presuntamente vinculada con la muerte.

La próxima audiencia está programada para el 20 de noviembre.

CARGOS ADICIONALES

Además de homicidio involuntario, Familia enfrenta cargos por posesión de drogas, destrucción de pruebas y por engañar intencionalmente a un investigador durante una investigación penal.

Durante la audiencia, los fiscales indicaron que Familia dijo al personal de emergencias y a los agentes que la niña estaba bebiendo leche cuando se puso azul y que posiblemente había tenido contacto con una trampa para cucarachas.

jt-am