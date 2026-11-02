Bosch hospitalizado, en mi memoria de periodista

POR FERNANDO QUIROZ MORA

Cubrí para el periódico HOY las hospitalizaciones de Juan Bosch.

Eran noches largas, primero en la Plaza de la Salud. Al principio no eran habituales los boletines sobre su estado de salud. Desfilaban discretamente dirigentes de su partido, el PLD, y miembros de su seguridad nos contaban en clave algunos detalles de su evolución. Creo conservar algunos manuscritos de aquellos momentos.

Entre los colegas con quienes compartía la jornada nocturna recuerdo a Néstor Medrano, del Listín Diario, el poeta.

Trabajábamos para las ediciones de cierre de nuestros respectivos medios y aquella era la última asignación del día. Permanecíamos allí hasta que nos llamaban y nos decían: “Ya cerramos el periódico”. Era la señal para retirarnos.

De tanto permanecer en áreas del hospital, restringidas por su naturaleza, me hice muy cercano a Omar, del equipo de seguridad del centro. Tiempo después me enteré de que había fallecido en un accidente de tránsito. Siempre fue muy amable y respetuoso conmigo; yo, por mi parte, respetaba los límites establecidos.

En una segunda etapa de la cobertura de la salud del expresidente y escritor, los madrugonazos se trasladaron a la clínica Abel González, de la avenida Abraham Lincoln, a finales de septiembre de 2001.

Ya había menos esperanzas de recuperación y el lobby del centro médico permanecía abarrotado de dirigentes de su organización. Entre ellos recuerdo a Reinaldo Pared Pérez.

En cada jornada se retrasaba el cierre del periódico, a cargo de Bienvenido Álvarez Vega, a la espera de alguna novedad.

Fue una gran experiencia en el oficio, al igual que el seguimiento a la salud de Joaquín Balaguer y Pedro Mir. Los tres, por coincidencia, habían recibido el Premio Nacional de Literatura.

Bosch, prolífico escritor y fundador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pasó más de dos décadas en el exilio durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, apenas siete meses después de asumir la Presidencia.

Nació en La Vega el 30 de junio de 1909 y falleció el 1 de noviembre de 2001, a los 92 años, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Gobernaba entonces Hipólito Mejía, quien declaró tres días de duelo nacional.

También me correspondió cubrir para HOY las honras fúnebres en la Casa Nacional del PLD.

Bosch fue sepultado el 2 de noviembre de 2001 en el cementerio municipal de La Vega, su ciudad natal. Su esposa, Carmen Quidiello, falleció el 19 de diciembre de 2020, a los 105 años.

Hoy se cumplen 25 años de su fallecimiento.

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