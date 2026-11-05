Bonifacio llega 500 hits; Licey y Escogido obtienen triunfos RD

SANTO DOMINGO.– Emilio Bonifacio alcanzó los 500 imparables en series regulares de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), mientras Gustavo Núñez remolcó tres carreras para conducir a los Tigres del Licey a una victoria por 9-5 sobre los Toros del Este, en uno de los partidos celebrados este miércoles en el campeonato 2026-27.

El histórico batazo de Bonifacio llegó en el sexto episodio, cuando conectó un doble entre los jardines izquierdo y central que permitió anotar a Ramón Hernández y dio inicio a un rally de cinco carreras con el que los azules borraron una desventaja de cinco anotaciones en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Con este imparable, el capitán de los Tigres se convirtió en el octavo jugador de la franquicia y el número 23 en la historia de LIDOM en alcanzar los 500 hits en series regulares.

NÚÑEZ LIDERA LA REMONTADA AZUL

Gustavo Núñez también fue protagonista al batear de 4-3, con tres carreras impulsadas, incluido un sencillo productor de dos vueltas durante el decisivo sexto episodio.

El primer bate azul extendió a 10 su racha de partidos consecutivos conectando de hit y asumió el liderato de bateo del campeonato.

Los Tigres conectaron 17 imparables y batearon de 15-6 con corredores en posición anotadora, para conseguir su séptimo partido de la temporada con cifras dobles en hits.

Carlos Vargas (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar una entrada en blanco en su debut, mientras que Ángel Felipe (1-2) cargó con la derrota. Jean Carlos Mejía consiguió su sexto salvamento.

El relevo azul completó cinco entradas sin permitir carreras, con apenas un imparable, un boleto y dos ponches.

Escogido extiende a 10 su racha de victorias

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones del Escogido derrotaron 5-1 a los Gigantes del Cibao, gracias a una sobresaliente actuación monticular de Sauryn Lao, quien lanzó seis entradas sin permitir carreras.

Con el triunfo, los bicampeones nacionales mejoraron su récord a 11-4 y se consolidaron en el primer lugar del torneo, al tiempo que establecieron una nueva marca de 10 victorias consecutivas, superando la racha de nueve triunfos lograda por el equipo en la temporada 1998-99.

Lao (2-0) permitió cuatro imparables, no concedió boletos y ponchó a tres bateadores. De sus 67 lanzamientos, 51 fueron strikes y llegó a retirar a 11 bateadores consecutivos.

LA OFENSIVA ROJA RESPONDE

Los Leones tomaron el control del encuentro desde el primer episodio, cuando Ramón Laureano conectó un doble entre los jardines izquierdo y central que llevó al plato a dos compañeros.

En el cuarto inning ampliaron la ventaja con otras dos carreras, favorecidos por un batazo de Vidal Bruján que se convirtió en triple tras un error defensivo de los Gigantes.

La quinta anotación escarlata llegó en el séptimo episodio, cuando Bruján aprovechó una jugada de doble robo para cruzar el plato.

Los Gigantes marcaron su única carrera en la parte alta de esa entrada mediante un doble remolcador de Carlos Peguero.

El relevo de los Leones también respondió. Héctor Neris lanzó el octavo episodio sin permitir anotaciones y salió de una amenaza con un doble play, mientras Robinson Martínez completó el noveno para sellar la victoria.

Lao consiguió el triunfo y Antonio Santos (0-1) sufrió la derrota tras permitir cuatro carreras, dos limpias, en 3.2 entradas.

DESTACADOS A LA OFENSIVA

Por los Leones, Vidal Bruján bateó de 3-2, con un triple, dos carreras anotadas, dos impulsadas y su décima base robada. Erik González terminó de 4-2, con una anotada, mientras Ramón Laureano conectó un doble y remolcó dos carreras.

Por los Gigantes, Deyvison De los Santos bateó de 4-2, con una anotada, y Carlos Peguero terminó de 1-1, con una carrera impulsada.

Los resultados de la jornada dejaron a los Leones del Escogido como líderes del campeonato con récord de 11-4, mientras los Tigres del Licey consiguieron una importante victoria como visitantes en La Romana.

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