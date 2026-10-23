Bolsonaro aventaja a Lula por un punto, según una encuesta

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BRASILIA.– El senador Flávio Bolsonaro mantiene una ligera ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, según una encuesta publicada este viernes 23 de octubre por los institutos Ipespe y Abrapel.

El sondeo sitúa a Bolsonaro con un 48 % de la intención de voto estimulada, frente al 47 % de Lula, quien registra una recuperación de un punto porcentual respecto a la medición anterior y reduce la distancia entre ambos candidatos a solo un punto.

DIFERENCIA MÍNIMA EN LOS VOTOS VÁLIDOS

Al considerar únicamente los votos válidos, el senador obtiene un 50,5 %, mientras que el actual mandatario alcanza el 49,5 %, una diferencia que confirma la estrecha competencia entre los dos aspirantes a la Presidencia brasileña.

La investigación se realizó mediante entrevistas a 1.500 votantes entre el 20 y el 22 de octubre, en la recta final de una campaña marcada por la polarización política y la disputa por el respaldo de los electores indecisos.

LULA AVANZA ENTRE LOS INDEPENDIENTES

Uno de los datos más relevantes del estudio es el comportamiento de los votantes independientes, entre quienes Lula obtiene un 54 % de apoyo, frente al 37 % atribuido a Bolsonaro.

De acuerdo con los resultados publicados, el presidente aumentó diez puntos porcentuales su respaldo en este segmento desde la primera medición de la serie de encuestas sobre la segunda vuelta, lo que podría favorecer sus aspiraciones de revertir la ventaja de su rival.

El estudio también señala una evolución favorable para Lula en aspectos relacionados con el rechazo electoral y la percepción de su capacidad para impulsar cambios, factores que podrían influir en la decisión de los votantes que todavía no tienen una preferencia consolidada.

EXPECTATIVA POR EL DEBATE TELEVISIVO

La encuesta refleja, además, un elevado interés por el debate televisivo previsto para este viernes, cuando siete de cada diez entrevistados afirmaron que seguramente lo verán.

El encuentro se celebra apenas dos días antes de la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre, en la que los brasileños elegirán al próximo presidente de la República.

Con una diferencia mínima entre los candidatos, el debate representa una oportunidad para que ambos refuercen sus propuestas, respondan a las críticas de sus adversarios y convenzan a los electores que todavía no han decidido su voto.

Los resultados de Ipespe/Abrapel dibujan, por tanto, un escenario de máxima competencia: Bolsonaro conserva una ligera ventaja en la intención de voto, mientras Lula muestra señales de recuperación que mantienen abierta la disputa por la Presidencia brasileña.

an/am