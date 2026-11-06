Bolsa de EE.UU. frena su caída y opera al alza este viernes

NUEVA YORK.– Tras vivir una de sus peores jornadas en años el jueves 5 de noviembre, la bolsa de Estados Unidos frenó su caída este viernes 6 de noviembre de 2026 y operó al alza, registrando un rebote técnico que trajo alivio temporal a los inversores.

La estabilización en Nueva York ocurre en un clima de alta volatilidad, luego de que el pánico regulatorio y un sólido reporte laboral reconfiguraran las expectativas del mercado global.

RECUPERACIÓN PARCIAL EN NUEVA YORK

Los principales indicadores de Wall Street mostraron signos de estabilización durante la jornada de hoy, impulsados por la reactivación de compras de oportunidad:

Nasdaq Composite: El índice de las tecnológicas lideró el rebote con una subida cercana al 1.15%, apuntalado por los sectores de software y semiconductores. A pesar del avance, el indicador se mantiene formalmente en zona de corrección al acumular pérdidas superiores al 10% en el último mes.

S&P 500: El índice de referencia registró un avance del 0.73%, estabilizando gran parte de los portafolio institucionales.

Dow Jones: El promedio industrial se mantuvo prácticamente plano, asimilando un informe de empleo en EE. UU. más fuerte de lo previsto. Este dato reavivó los temores de que la Reserva Federal (Fed) mantenga o suba las tasas de interés en su reunión de diciembre.

EL ORIGEN DEL DESPLOME: ELECCIONES Y TECNOLOGÍA

La volatilidad actual es el resultado directo del «baño de sangre» bursátil ocurrido el jueves. Los inversores reaccionaron con ventas masivas ante la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato (midterms).

El mercado teme una regulación mucho más estricta sobre la Inteligencia Artificial (IA) y posibles moratorias en la expansión de centros de datos.

Como consecuencia, firmas líderes como Nvidia se desplomaron casi un 9% el jueves, mientras que Broadcom, Micron y AMD sufrieron pérdidas de entre el 10% y el 17%, borrando cientos de miles de millones de dólares en capitalización de mercado en una sola sesión.

EFECTO DOMINÓ EN LOS MERCADOS GLOBALES

Aunque la plaza estadounidense logró revertir la tendencia a la baja este viernes, el desfase horario provocó que el desplome de la víspera arrastrara con fuerza a los mercados internacionales en sus sesiones de hoy.

En Asia, el índice Nikkei de Tokio y el Kospi de Seúl cerraron el viernes con caídas masivas del 6%, reflejando el impacto directo de la crisis tecnológica de Wall Street en las cadenas de suministro globales.

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