BOLIVIA: Congreso Hispanoamericano de Prensa celebra 30 aniversario

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SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El XXX Congreso Hispanoamericano de Prensa celebra aquí su XXX, reafirmando tres décadas de compromiso con la educación, la libertad de prensa y de expresión, la ética, la democracia y el fortalecimiento del periodismo.

Este importante encuentro internacional, que se celebra en Santa Cruz de la Sierra, se ha convertido en un acontecimiento académico de gran trascendencia, al reunir a destacadas personalidades del pensamiento, la investigación y la comunicación para analizar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la Inteligencia Artificial y su impacto en el presente y el futuro del periodismo, la ética profesional y la sociedad contemporánea.

La primera jornada, celebrada el 28 de octubre, estuvo marcada por una brillante inauguración y un programa de conferencias y talleres de alto nivel.

Entre las exposiciones más destacadas figuraron las de Ignacio Ramonet, con el tema «Retos y desafíos del periodismo digital y gobernanza global en la era de la Inteligencia Artificial»; Roberto Méndez, «La ética en las arenas digitales»; Oscar López Reyes, «La Inteligencia Artificial en el periodismo: la ética como apuesta neurálgica», y Cándida Díaz, «Periodismo frente a la era digital».

Asimismo, se desarrollaron importantes talleres especializados: Marcelo Pacheco abordó «Cómo detectar bots y videos con Inteligencia Artificial»; Héctor Geager presentó «Conocimiento crítico, la mente y lógica de una disciplina», y Pablo Rocabado expuso «De usar la tecnología a ser un periodista tecnológico».

La segunda jornada, el 29 de octubre, continuó con una agenda académica de extraordinaria calidad. Héctor Geager presentó «Guerra cognitiva, control mental y manipulación geopolítica»; Erick Torrico Villanueva desarrolló «Contingencias y potencialidades del periodismo de calidad en el ecosistema digital», y Leonardo Ferreira expuso «Ser una fuente confiable en tiempos de manipulación de la información».

Uno de los momentos relevantes fue el conversatorio «¿Hacia dónde va el periodismo y la comunicación?», con la participación de los doctores Ignacio Ramonet, Juan Raúl Quiroz, Amín Cruz y Erick Torrico Villanueva, quienes compartieron reflexiones sobre la transformación de los medios, la credibilidad informativa, los desafíos tecnológicos y la responsabilidad social de los comunicadores.

También sobresalieron las intervenciones de Fabiola Chambi, con «Cómo detectar, investigar y narrar más allá de las fronteras»; Neyza Cruz, de Fundación Construir, con «Ecosistema informativo digital: Observatorio de Monitoreo y Análisis de Redes Sociales y las Fronteras»; y Jesús Eduardo Villarroel, con «Teoría del Anticrono».

En el área de capacitación práctica, Leonardo Ferreira desarrolló el taller «La IA en la redacción: herramientas, vacíos legales y límites éticos»; Eddy Luis Franco presentó «Del dato al relato: la IA como aliada —no autora— de la crónica»; mientras John Arandia abordó la comunicación estratégica.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PERIODISMO

Uno de los grandes mensajes de este Congreso es que la Inteligencia Artificial debe estar al servicio del periodista y de la sociedad, nunca por encima de la verdad, la conciencia y la responsabilidad humana.

La tecnología puede transformar las herramientas, acelerar los procesos y ampliar las posibilidades informativas, pero no puede sustituir el pensamiento crítico, la investigación, la sensibilidad social ni los principios éticos que dan legitimidad al ejercicio periodístico.

FORMACIÓN, JUVENTUD Y COMPROMISO CON EL FUTURO

Durante estas dos jornadas, cientos de estudiantes, profesores, periodistas, escritores, locutores y comunicadores sociales participaron activamente en un intercambio de conocimientos y experiencias con especialistas nacionales e internacionales. La presencia y el entusiasmo de los jóvenes universitarios constituyeron uno de los mayores logros del encuentro.

Este Congreso les permitió acercarse a grandes referentes del periodismo, conocer nuevas herramientas tecnológicas y comprender que el ejercicio profesional exige preparación permanente, innovación, independencia, responsabilidad social y una firme defensa de la verdad.

El XXX Congreso Hispanoamericano de Prensa ratifica así su vocación académica e internacional: construir puentes entre generaciones, universidades, instituciones y profesionales de la comunicación, promoviendo una prensa más preparada, ética, libre y comprometida con la democracia.

jt-am