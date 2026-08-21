BMCargo celebrará su Torneo Invitational de Golf en Cap Cana

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SANTO DOMINGO.- BMCargo presentó los detalles de la decimotercera edición de su Torneo Invitational de Golf, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en el Corales Golf Course, de Puntacana Resort, con la participación de 360 jugadores y una agenda que combinará competencia deportiva, entretenimiento y apoyo a causas sociales.

El anuncio fue realizado durante un cóctel celebrado en Marmotech Design Center, al que asistieron jugadores, patrocinadores, aliados estratégicos y representantes de las fundaciones beneficiadas.

Durante tres días, los participantes disputarán tres rondas de golf frente al mar Caribe, además de participar en actividades de integración empresarial y celebraciones musicales.

La organización informó que las plazas disponibles se agotaron en apenas 50 minutos, una respuesta que, según destacó, confirma la creciente popularidad del torneo entre jugadores y empresas.

“Este torneo ha crecido gracias a la confianza de nuestros jugadores, patrocinadores y aliados, pero su verdadero valor está en lo que logramos construir juntos. Cada edición nos permite transformar una experiencia deportiva en una oportunidad para apoyar causas que necesitan visibilidad y recursos”, expresó Ramsés Atallah, CEO de BMCargo.

Golf con propósito

En esta edición, los aportes del torneo serán destinados a la Fundación Grupo Puntacana, Un Techo Para Mi País República Dominicana y Fundación LASO.

A lo largo de sus 13 ediciones, el Invitational de BMCargo ha canalizado más de RD$26.9 millones a favor de 20 fundaciones, consolidando una iniciativa que vincula el deporte y la responsabilidad social.

La competencia se desarrollará en el Corales Golf Course, reconocido por su diseño, exigencia técnica y recorrido frente al mar Caribe. El campo es, además, sede del único torneo del PGA Tour que se celebra en República Dominicana.

Formato de competencia

Bajo la dirección técnica de Félix Olivo, el torneo se jugará en formato Scramble en Parejas, con el 25 % del hándicap de los jugadores.

La competencia estará dividida en las categorías A, B y C de caballeros, además de una categoría femenina.

Olivo informó que cada jornada contará con premios especiales de acercamiento a bandera y drive más largo, además de premios por hoyos en uno en todos los pares tres del campo.

La agenda social incluirá la tradicional Fiesta de Damas, mientras que las actividades del viernes 25 y sábado 26 se realizarán en Playa Blanca, Puntacana Resort.

La programación musical contará con las presentaciones de Miriam Cruz, Magic Juan, Los Hermanos Rosario, Milly Quezada, Free Cover y Jerry Rivera.

Respaldo empresarial

La decimotercera edición del torneo cuenta con el respaldo de Visa Infinite, Grupo Puntacana y Liriano, como patrocinadores oficiales, además de una amplia red de empresas y aliados comerciales.

Entre ellos figuran Iqtek, Brugal, Captiva Digital, Banreservas, Metaldom, Alpha Valores, Tecnología Romsa, Seaboard Marine, Refricentro Rubiera, Gonzauto, BCI, Changan, Aperol, Alta Copa, Ciclón, Mamitas, Old Pulteney, Locanda Bakery, La X102, Green Facility Services, Autozama, Mercedes-Benz, Analisa Laboratorio Clínico, General de Seguros, Cigarros Octavius, MCW Marketing Group, Amerirent, Marmotech, Jorge López & Asociados, Sixt Rent A Car, La Aurora, León Jiménez, Reid & Compañía, Jeep, Isuzu, Sportline, Under Armour, Caribbean Turf, Club Car, La Famosa y Grupo Peravia Industrial.

También respaldan la iniciativa Helados Valentino, Seguros Reservas, Cáceres & Asociados, Hyundai Motors, Café Santo Domingo, Cerveza Canita, Air Century, USP, The Doctor Golf, Winemelier, periódico El Día, Green Motion, EZ-GO, Interexpress, Baroli, Plantas Tropicales, Endisa, Cedimat, S.Pellegrino, Acqua Panna, BuzzBall, D. Pedro, Fireball, Segura Viudas, Veuve Clicquot, Mapfre, Gatorade y Air Europa, entre otros.

Sobre BMCargo

BMCargo es una empresa especializada en soluciones logísticas y transporte internacional de mercancías, con más de tres décadas de trayectoria.

La compañía cuenta con sucursales en República Dominicana y oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Europa y Costa Rica, además de una red de aliados comerciales en diferentes mercados internacionales.

Con su decimotercera edición, el Torneo Invitational de BMCargo reafirma su apuesta por combinar deporte, relaciones empresariales y responsabilidad social, destinando parte de los recursos generados a organizaciones que desarrollan programas de impacto en comunidades dominicanas.

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