BM insta a la R. Dominicana a invertir en su capital humano

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Santo Domingo, 23 oct.- El Banco Mundial (BM) instó a República Dominicana a elevar la productividad, reducir la informalidad laboral y aumentar la inversión en capital humano para sostener su crecimiento económico, estimado en un 4,7 por ciento para 2026, trascendió hoy.

El planteamiento figura en el informe «Panorama Económico de América Latina y el Caribe», publicado este mes, que sitúa al país entre las economías de mayor expansión de la región, junto con Paraguay, y por encima del promedio latinoamericano y caribeño, proyectado en un 2,2 por ciento.

Sin embargo, el organismo advierte que mantener ese desempeño requiere fortalecer las bases estructurales de la economía, de modo que el crecimiento se traduzca en mayores niveles de productividad y capacidad competitiva.

Entre los desafíos señalados destacan la reducción de la informalidad, el incremento de la inversión en infraestructura y la formación profesional, factores que inciden en la capacidad del país para sostener su expansión a mediano y largo plazo.

El informe también resalta que el desempeño dominicano se apoya en fundamentos macroeconómicos y decisiones de política económica de largo plazo, así como en el dinamismo de sectores como la manufactura, el turismo y la minería.

Para 2027, el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 4,4 por ciento para República Dominicana, lo que mantendría a la economía entre las de mejor desempeño regional.

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